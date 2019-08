Camisetas, ¿de pico o cuello redondo?

Corren buenos tiempos en la moda para las camisetas de cuello redondo. Y siempre que a algo le va bien en esto de las tendencias, hay una segunda cara de la moneda, opuesta, condenada al ostracismo (al menos por un tiempo) como es el caso de las de pico. Como cada vez que afrontamos un debate de este tipo, evitamos en la medida de lo posible juzgar el gusto personal, algo básico a la hora de vestirse porque es lo que aporta carácter al estilo, pero sí damos algunas claves sobre las virtudes y defectos de cada una y su contexto más adecuado.

En este caso, al tratarse en ambos casos de una camiseta, el contexto no varía demasiado. Es una prenda casual, informal, incluso deportiva si estamos hablando de los diseños estampados, que todavía siguen siendo mayoría. Afortunadamente, hay también muchos hombres que se han dado cuenta de que, a veces, en la moda, menos es más, algo que pasa especialmente con las camisetas, donde las básicas -lisas y colores clásicos- tienen muchísimas virtudes por explotar -polivalencia, discreción, elegancia, contraste con prendas llamativas, etc.-. Pero este no es el debate que queremos afrontar en estas líneas, así que para no descarrilar, viajamos de vuelta al detalle que nos ocupa realmente: el cuello.

El escote marca la diferencia

Dado que la tendencia abrumadora en ciclo es la de las camisetas con cuello redondo, vamos a empezar por su "rival". El cuello de pico tiene, por encima de todo, el riesgo enorme de caer en el terreno equivocado: el escote. Es cierto que el pico hace que la atención de la mirada se centre en el busto, engañando al ojo, que lo ve más largo. Pero no es menos cierto que el exceso de escote suele resultar menos estético. Lo recomendable sería evitar ese tipo de cuellos que no ayudan nada a construir looks elegantes, dentro de la informalidad que lleva intrínseca una prenda como la camiseta.

Chino Darín con camiseta básica - Instagram @chinodarin

Evitando los excesivamente pronunciados, por supuesto se pueden llevar. No se trata de prohibir ni limitar nada, sino de acotar su uso utilizando el sentido común. De hecho, el cuello de pico tiene la virtud de que aporta un pequeño grado extra de formalidad a la camiseta, quizá por el recuerdo a los polos y las camisas, por lo que suele funcionar bien con complementos más formales, como por ejemplo con todo pantalón que aleje del denim o del jogging. Incluso puede encajar con una americana o un traje en un ambiente más desenfadado. Busca mejor que la blazer sea original, la que marque la pauta, y réstale protagonismo a la camiseta con un diseño básico.

Un sinfín de combinaciones

Por lo tanto, entendiendo sus limitaciones, no descartes drásticamente la camiseta de pico por mucho que el estilo más buscado sea el redondo. El motivo de la preferencia general por este tipo de cuello es variado, pero todos son de peso. Uno de los más importantes es la versatilidad, ya que la camiseta de cuello redondo básica -es decir, lisa y de manga corta, sin ser demasiado entallada- es capaz de adaptarse a un sinfín de looks, algunos incluso con cierto grado de formalidad, como puede ser acompañando a un traje. Que funcione hasta este extremo lleva implícita una conclusión: no hay nada que se le resista. Desde los bañadores hasta los jeans -largos o recortados, clásicos o de algún tono más original-, pasando incluso por los pantalones tipo chinos, llevándola por dentro de los mismos, aportándole ese grado de relajación que también ofrece al traje. Por supuesto, forma también un tándem explosivo junto a cualquiera de las chaquetas urbanas, ya sean de tipo bomber, harrington, denim o perfecto.

El escote marca la diferencia - Instagram @springfield

Solamente se nos ocurre una prenda con la que camiseta de cuello redondo a priori es incompatible: el jersey de pico. Aun así, no conviene evitarlo si se buscan outfits que se alejen de la rigidez de lo laboral.

Otra de las ventajas de las camisetas con cuello redondo es que ofrece discreción al busto. Evita darle un protagonismo excesivo a esta parte del cuerpo y ayuda a los hombros a que parezcan más altos y anchos, dado que no se produce esa sensación de alargamiento de la figura que sí produce el cuello de pico. Es, por lo tanto, una herramienta de estilo para proporcionar la figura masculina.

Un argumento más para definir el marco en el que moverse en este debate estilístico que debería quedarse simplemente en una elección personal en función del gusto de cada uno.