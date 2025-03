El 45% de los enfermeros de Austria quiere cambiar de trabajo

Christian tiene 35 años y durante una década ha trabajado como enfermero en varias ciudades de Austria. Este verano, sin embargo, trabajará como socorrista en unas instalaciones turísticas en los Alpes. «A final de año hice balance y decidí tomar una ... decisión y hacerlo ya. La presión que debía soportar en el trabajo era enorme y las satisfacciones que me reportaba eran muy limitadas. Es algo que ya venía de antes pero que con la pandemia se vio multiplicado , así que en enero comencé a formarme y ahora estoy empezando una nueva vida laboral que me permitirá vivir más en paz », relata. De alguna forma siente que ha « decepcionado a la sociedad , que piensa que somos una especie de héroes», se lamenta, «pero yo no lo soy, soy una persona normal y quiero vivir como lo que realmente soy».

Cientos de médicos MIR protestan en su segunda semana de huelga Al igual que Christian, muchos otros enfermeros en Austria reconocen estar « quemados » . El 45% del personal de enfermería y de cuidados intensivos en este país, de hecho, desearía cambiar de trabajo . Un 5% de ellos, de hecho, tiene planes concretos para tomar un nuevo rumbo laboral a medio plazo. Peor situación laboral por la pandemia Estos datos salen de una encuesta realizada por la Asociación Austríaca de Salud y Enfermería (ÖGKV), en la que han participado 2.470 enfermeras y enfermeros empleados en hospitales de la república alpina. «La situación es desastrosa y refleja una insatisfacción masiva en el sector, además de frustración y desesperación», dice una de las responsables del estudio, la socióloga Natali Gferer, «lo que vemos en esta encuesta es una foto alarmante a la que hay que tratar de poner remedio cuanto antes, con mejores remuneraciones y con mejoras de las condiciones laborales ». Lo dice porque la mayoría de los encuestados se quejan fundamentalmente de la situación laboral , que según el 86% «se ha deteriorado seriamente durante la pandemia». El 85% dice sufrir estrés psicológico «entre moderado y elevado», que les lleva a sufrir síntomas crónicos como miedo, insomnio, pensamientos obsesivos y dificultad de desconectar, además de consecuencias de tipo físico como agotamiento, dolores de cabeza y espalda e incluso taquicardias. «Ni siquiera le estoy hablando de la pandemia. Antes incluso del coronavirus era ya insoportable . Son guardias muy largas y muy intensas. El sueldo es muy justo . Y lo peor es que no hay perspectivas de mejora , sabes que vas a seguir así toda tu vida laboral y eso es demasiado tiempo», dice Sonja, que después de varios años trabajando como enfermera en Insbruck ha cambiado su profesión a cuidadora de niños en un Kindergarten alemán. «No voy a hacerme rica» , bromea, «pero ahora cumplo un horario de día, similar al de mi novio, y después de eso me queda tiempo y energía para salir o hacer algo distinto». «Entre las razones que contribuyen al empeoramiento de las condiciones de trabajo en el sector de la enfermería destacan el aumento de la carga de trabajo y la necesidad de una mejor organización», dice Alexandra, una enfermera que participó en la encuesta y que está convencida de que l a situación podría mejorar si se gestiona adecuadamente . «Hay factores que no pueden modificarse, como la necesidad de utilizar equipos de protección durante muchas horas, a causa de la pandemia, o lo imprevisible de la jornada laboral, pero sí puede mejorarse el trato que recibimos, que no siempre es el correcto», se queja. Violencia por parte de los pacientes En efecto, el sondeo apunta a que la violencia manifiesta por parte de los pacientes al personal de enfermería alcanza niveles muy alarmantes. El 60% de los encuestados afirma que ha tenido que soportar violencia verbal, insultos o amenazas. Y un 17% ha sufrido incluso agresiones físicas , como puñetazos, patadas o mordiscos. «Por primera vez se ha plasmado en cifras lo que tiene que soportar el personal sanitario y de enfermería», ha reaccionado la presidenta de la ÖGKV, Elisabeth Potzmann, que insiste en que, mientras estas condiciones no mejoren, el personal del sector seguirá siendo escaso. «Somos la pantalla que hay entre los pacientes y el Estado. Cuando las cosas no funcionan, cuando la gente se siente mal y los políticos no hacen nada, solo nosotros estamos ahí para recibir las quejas y toda esa frustración se vuelca sobre nosotras», trata de explicar Alexandra, «y en situaciones así la vocación se evapora porque nadie cree haber nacido para recibir los golpes de otro». La ÖGKV reivindica un registro donde comiencen a contabilizarse las agresiones, verbales o físicas , para tratar al menos de cuantificar el problema y poder así empezar a diseñar soluciones , que pasarían en todo caso por aumentos de plantilla y turnos más cortos , además de campañas de uso de instalaciones clínicas para potenciales pacientes y educación sobre un trato digno al personal sanitario.

