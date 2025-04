Los premios Platino, el lazo invisible que une las pantallas iberoamericanas

Cuenta Carmen Maura , premio Platino de honor 2022 , que una de las espinas que más clavada tiene en sus cinco décadas de profesión es que algunas de las películas que ha hecho «allá» no se han visto «acá». Se refiere por el «allá» a los títulos que rodó en México, Colombia, Argentina, Chile... y otras tantas coproducciones con las que ha completado la filmografía que esta noche le aplaudirá lo más granado del audiovisual iberoamericano en la gala de los premios Platino que acoge Madrid (22.00 h. Movistar +).

El de Carmen Maura es uno de tantos nombres del cine en español cuya voz, pese a compartir un idioma con 500 millones de espectadores, se queda silenciada lejos del país de producción. Triunfar «acá y allá» está solo reservado a unos pocos privilegiados -Ricardo Darín, Antonio Banderas...- mientras que grandes talentos se dispersan sin ser reconocidos al otro lado. Con la intención de unirlos nacieron los premios Platino en 2014; para acercar cinematografías de 23 países con el hilo del lenguaje común. Hoy celebran su IX edición con aires pletóricos: «Hemos conseguido los objetivos de hermanar estas cinematografías, pero nos queda mucho por hacer», apuntó Enrique Cerezo, impulsor de estos galardones de la mano de Egeda (Entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales) y Fipca (Federación iberoamericana de productores cinematográficos y audiovisuales). «El objetivo fundamental es que todas las películas que se producen, que este año han sido 850, salgan del país de origen y se conozcan globalmente . Se está consiguiendo, y vamos a intentar que se haga más gracias a lo que hemos hecho en estos casi diez años en los que ni la pandemia nos ha parado», aseguró ayer el productor a ABC.

Los datos parecen avalarle. La gala de hoy se retransmitirá en más de 50 países, y estará cubierta por más de 350 medios de comunicación acreditados que no quitarán ojo a las 500 celebridades internacionales que llenarán el Palacio Municipal de Congresos de Ifema. Todas ellas lo harán hablando español. Ese es el maná del que beben los Platino: «El idioma común, lo he dicho siempre, es nuestra mayor potencia. Un idioma que hablan 500 millones de personas debería tener otro tratamiento, otro cariño, y qué mejor que el del cine, que sirve para darlo a conocer en todo el mundo», remató Cerezo, que ayer pasó parte de la ajetreada mañana con ABC.

Estrellas de «acá» y «allá»

Porque además de celebrar el pasado, los Platino miran al futuro. Y el más inmediato es el de esta noche con una gala en la que, prometen, confluirán cine y música. Lali Espósito -estrella de la canción y las series que arrasa en su país, Argentina, y que ha conquistado a los más jóvenes en España- y Miguel Ángel Muñoz serán los encargados de llevar la batuta en la ceremonia que coronará a la mejor película iberoamericana de ficción, entre las que parten como nominadas las españolas ‘ El buen patrón ’, de Fernando León de Aranoa; ‘ Madres paralelas ’, de Pedro Almodóvar; ‘ Maixabel ’, de Icíar Bollaín y la mexicana ‘ Noche de fuego ’, de Tatiana Huezo. En las series, que también forman parte de los Platino, promete triunfar ‘El reino’, de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, con permiso de la chilena ‘Isabel’, y las mexicanas ‘Luis Miguel: La serie’ y ‘Narcos: México’.

Será, el de la entrega final, el momento más emocionante de la noche. Aunque a ese punto álgido -y entre otra docena de categorías que se reparten- se llegará gracias a un viaje que también pone en valor la cultura iberoamericana a través del ritmo. La puertorriqueña Kany García, Lali desde Argentina, las españolas Nia y Rozalén y el mexicano Pedro Fernández pondrán a bailar a los 500 invitados.

Todo para unir -o abrazar, como invitan los largos brazos de la estatuilla de los Platino que diseñó Mariscal- 23 cinematografías que esta noche, por noveno año consecutivo, se reúnen bajo el mismo techo. Y con la mirada puesta al futuro: porque todavía queda mucho cine que hacer y que ver. ¿Y los premiados? «Las nominadas por sí solas ya han ganado», ríe el presidente de Egeda, que asegura haber visto todas las finalistas de esta IX edición. «Lo importante esta noche es pasarlo bien, como en todas nuestras galas, y que los premios sean consecuentes con lo que piensa toda la gente», presumió Enrique Cerezo, que asegura no tener una favorita. Tan henchido está Enrique Cerezo, también presidente del Atlético de Madrid, que confiesa que, aunque el eterno rival, el Real Madrid, gane este fin de semana la Liga no se va disgustar. «No me van a amargar los Platino porque los atléticos somos muy deportivos. Si se la llevan ellos lo aceptamos con deportividad», sentenció.

Todos los nominados a los Platino 2022

Mejor película iberoamericana de ficción

'El buen patrón'

'Madres paralelas'

'Maixabel '

'Noche de fuego'

Mejor dirección

Fernando León de Aranoa, por 'El buen patrón'

Icíar Bollaín, por 'Maixabel'

Pedro Almodóvar, por 'Madres paralelas'

Tatiana Huezo, por 'Noche de fuego'

Mejor interpretación femenina

Ángela Molina, por 'Charlotte'

Blanca Portillo, por 'Maixabel'

Ilse Salas, por Plaza 'Catedral '

Penélope Cruz, por 'Madres paralelas'

Mejor interpretación masculina

Eduard Fernández, por 'Mediterráneo'

Javier Bardem, por 'El buen patrón'

Luis Tosar, por 'Maixabel'

Rodrigo Santoro, por '7 Prisioneiros'

Mejori interpretación masculina de reparto

Alfredo Castro por 'Karnawal'

Christian Malheiros por '7 Prisioneiros'

Manolo Solo por 'El buen patrón'

Urko Olazabal por 'Maixabel'

Mejor interpretación femenina de reparto

Aitana Sánchez-Gijón por 'Madres paralelas'

Almudena Amor por 'El buen patrón'

Ana Cristina Ordóñez González por 'Noche de fuego'

Milena Smit por 'Madres paralelas'

Mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana de ficción o documental

'El reino'

'Isabel'

'Luis Miguel: La serie'

'Narcos: México'

Mejor creador en miniserie o teleserie

Alejandro Amenábar por 'La fortuna'

Juan José Campanella por 'Los enviados'

Macelo Piñeyro y Claudia Piñeiro por 'El reino'

Pepe Coira por 'Hierro'

Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie

Candela Peña por 'Hierro'

Daniela Ramírez por 'Isabel'

Maribel Verdú por 'Ana Tramel. El juego'

Mercedes Morán por 'El reino'

Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie

Chino Darín por 'El reino'

Darío Grandinetti por 'Hierro'

Diego Boneta por 'Luis Miguel: La serie'

Javier Cámara por 'Venga Juan'

Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie

Alberto San Juan por 'Reyes de la noche'

Enric Auquer por 'Vida perfecta'

Joaquín Furriel por 'El reino'

Karra Elejalde por 'La fortuna'

Mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie

María Pujalte por 'Venga Juan'

Najwa Nimri por 'La casa de papel'

Nancy Dupláa por 'El reino'

Rosa María Bianchi por 'Monarca'

Mejor película documental

'100 días con la Tata', de Miguel Ángel Muñoz

'A Última Floresta', de Luiz Bolognesi

'Quién lo impide', de Jonás Trueba

'Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It', de Mariem Pérez Riera

Premio platino a la mejor ópera prima iberoamericana

'Clara Sola', de Nathalie Álvarez Mesén

'Karnawal', de Juan Pablo Félix

'Libertad', de Clara Roquet

'Sin señas particulares', de Fernanda Valadez

Mejor guion

Abner Benaim por 'Plaza Catedral'

Fernando León de Aranoa por 'El buen patrón'

Henrique Dos Santos y Aly Muritiba por 'Deserto Particular'

Icíar Bollaín e Isa Campo por 'Maixabel'

Mejor música original

Alberto Iglesias por 'Madres paralelas'

César López por 'Memoria'

Kenji Kishi Leopo por 'Los lobos'

Zeltia Montes por 'El buen patrón'

Mejor dirección de arte

'El buen patrón'

'El diablo entre las piernas'

'Madres paralelas'

'Memoria'

Mejor dirección de montaje

'7 Prisioneiros'

'El buen patrón'

'Los lobos'

'Maixabel'

Mejor dirección de fotografía

'Clara Sola'

'El buen patrón'

'Mediterráneo'

'Memoria'

Mejor dirección de sonido

'7 Prisioneiros'

'El buen patrón'

'Memoria'

'Plaza catedral'

Mejor película de animación

'Ainbo, la guerrera del Amazonas' de José Zelada y Richard Claus

'Bob Cuspe: Nós Não gostamos de gente' de Cesar Cabral

'Salvar el árbol (Zutik!)' de Haizea Pastor e Iker Álvarez

'Valentina' de Chelo Loureiro

Premio Platino al cine y educación en valores

'Los lobos', de Samuel Kishi

'Maixabel', de Icíar Bollaín

'Mediterráneo', de Marcel Barrena

'Yo nena, yo princesa', de Federico Palazzo