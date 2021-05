Cómo te afectan los cambios en la ITV a partir de junio Se incrementarán las inspecciones para comprobar que los vehículos no circulan sin haber superado la revisión, y se considerará defecto grave el fallo del ABS aunque no sea obligatorio

Patxi Fernández SEGUIR Madrid Actualizado: 26/05/2021 19:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En la actualidad más de dos millones y medio de vehículos circulan por las carreteras españolas sin ITV ni seguro; la mayoría de ellos, el 68%, son turismos. Un hecho que ha despertado la atención de las autoridades que ya han iniciado operativos para detectar a los infractores.

El que casi el 8% del total del parque automovilístico de España no tenga ni la ITV ni el seguro vigente representa un peligro para todos. Pero lo es aún más que, vehículos que no han realizado la ITV correspondiente, sin tener en cuenta si disponen de seguro obligatorio vigente, son 4 de cada 10. Esto significa que ese porcentaje de vehículos puede no estar cumpliendo con los estándares mínimos