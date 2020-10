LOTERÍA DE NAVIDAD Guía para entender la Lotería de Navidad: preguntas y respuestas básicas Cada 22 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, se realiza el mítico sorteo. Veremos este años con las excepcionales circunstancias pandémicas si hay algún cambio

ABC Actualizado: 19/10/2020 01:42h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Todavía faltan más de dos meses para que tenga lugar la Lotería de Navidad pero desde ABC ya estamos calentando los motores. Evidentemente, la situación pandémica condicionará la celebración tal cual era otros años y también sus circunstancias, pero vamos a contestar algunas preguntas básicas para que nadie pueda no optar a ganar el ansiado Gordo de Navidad. Si algo cambiará por la situación referida al coronavirus, lo contaríamos en el periódico. Estas son las respuestas que todo el mundo debe saber:

- Cuándo: Cada 22 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana. El sorteo suele durar unas tres horas y media pero puede llegar a prolongarse hasta cinco o seis horas.

- Dónde: En el Teatro Real de Madrid (plaza de Isabel II). Aunque este año, dadas las circunstancias, probablemente acontezca con aforo reducido.

[ Aquí puedes encontrar el número de Lotería que quieres]

- Cuáles son los premios principales: El Gordo de Navidad reparte 400.000 euros por décimo premiado. El segundo premio, 125.000 euros por décimo y el tercero, 50.000 euros por décimo. El sorteo reparte además dos cuartos (20.000 euros al décimo) y ocho quintos (6.000 euros al décimo), así como otros premios menores con la pedrea.

- Cuánto vale un décimo: 20 euros

- Hasta cuándo se puede comprar un décimo: Los décimos físicos están a la venta hasta las 22,00 horas del 21 de diciembre en las administraciones de lotería. La venta por internet está habilitada hasta las 23,45 del mismo día.

- Cómo comprar un décimo por internet: Se puede descargar la App de Loterías del Estado para realizar la compra a través del móvil tanto en Android como en iOS o desde la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

- Cómo buscar el número deseado: Si alguien busca un décimo concreto por coincidir los números con el cumpleaños de alguien o con alguna fecha memorable, lo más sencillo es utilizar un Localizador «online», como el de ABC.

- Cómo certificar un décimo compartido: Hay que dejar por escrito los datos (nombres y apellidos, DNI, domicilio físico, fecha, sorteo y número del décimo) tanto del portador del boleto y organizador de las participaciones como de las personas que cobrarán el premio. En el caso de las participaciones, el premio será abonado al portador del décimo, que a su vez se encargará de repartirlo entre los poseedores de una participación del mismo. Es conveniente que las cantidades a repartir sean acordadas entre los receptores de la participación con anterioridad de forma escrita, por ejemplo, en el reverso del décimo que se repartirá tras el sorteo. El Estado no vende participaciones, por lo que Loterías y Apuestas no se hace responsable del reparto de este tipo de compra.

- Cuántas bolas hay: En el bombo de los números, el de mayor tamaño, se introducen las 100.000 bolas que serán sorteadas. En el pequeño, las 1.807 bolas de premios, entre ellas la del Gordo. Todas están fabricadas en madera de boj y llevan grabados los números y letras con láser.

- Quiénes cantan los números: Alumnos del colegio de San Ildefonso de Madrid cantan los números y premios con su tradicional cantinela.

- Cómo comprobar si tu décimo ha sido premiado: ABC pone a disposición de sus usuarios un comprobador de Lotería de Navidad 2019 donde basta con introducir el número del décimo para saber si ha sido premiado y con qué cantidad.

- Dónde cobrar el premio: Si el premio es inferior a 3.000 euros se podrá retirar el dinero en cualquier administración de loterías; si es superior, se deberá acudir a entidades financieras concertadas (BBVA, Santander, CaixaBank) y las sucursales adheridas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) o las delegaciones comerciales de Loterías si así lo prefiere.

- Cuándo cobrar el premio: Se puede hacer desde la misma tarde de la celebración del sorteo.

- Qué es la pedrea: Se llama así al conjunto de los premios menores. Son 1.794 premios de 1.000 euros, que se corresponden con todos aquellos números cantados por los niños de San Ildefonso que no han obtenido ninguno de los premios mayores. El premio es de 100 euros por décimo premiado.

- Qué es el reintegro: Es una bonificación especial de 20 euros para todos los décimos cuya última cifra coincide con la terminación del Gordo.

- Cuánto retiene Hacienda: En 2019, los premios que superan los 20.000 euros están gravados en el IRPF con un 20%. El premio ya viene con este porcentaje descontado, ya que es Loterías la que ingresa este pago para el Fisco. De esta forma, por cada décimo del Gordo premiado con 400.000 euros, los primeros 20.000 están libres de impuestos, pero a los 380.000 restantes, Hacienda le aplica una base imponible del 20%, con lo que el ganador cobrará «solo» 324.000 euros.

- ¿Se incluye en la declaración de la renta? Sí. Los agraciados tendrán que tributar a Hacienda por los rendimientos que les genere, como los intereses bancarios. La cuantía no se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta, por lo que no afecta a la progresividad ni se verán afectados los agraciados que después pidan becas, prestaciones de asistencia o cualquier otra ayuda pública que dependa de los ingresos y no del patrimonio. Si se dona parte del premio a un familiar, en caso de que no se pueda demostrar que el boleto es compartido, estará sujeto a tributación en la mayor parte de comunidades autónomas.