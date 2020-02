Ordenan la detención preventiva del exalcalde de Lima, Luis Castañeda, por recibir pagos de Odebrecht Castañeda, de 74 años, recibió la noticia desencajado y sin palabras porque según adelanto la magistrada puede recibir una sentencia condenatoria de 25 años y 4 meses

Pao Ugaz Lima Actualizado: 15/02/2020 18:48h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La jueza María Alvarez Camacho ordenó la detención preventiva del ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio por recibir pagos de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht en la campaña electoral del 2014.

Castañeda, de 74 años, recibió la noticia desencajado y sin palabras porque según adelanto la magistrada puede recibir una sentencia condenatoria de 25 años y 4 meses; lo que lo confinaría en la cárcel hasta el final de sus días.

El grupo especial de fiscales que dirige Rafael Vela encontró que Castañeda fue jefe de una organización criminal que recibió 480.000 dólares de la empresa OAS y 120.000 dólares de Odebrecht con el objetivo de favorecer a ambas empresas en las obras «Línea amarilla» y la concesión de esa obra.

El político considerado en su momento, uno de los mejores alcaldes de Lima, recibió el fallo junto a la ex funcionaria de la municipalidad de Lima, Giselle Zegarra y José Luna Gálvez, empresario y dueño de la Universidad TELESUP.

Zegarra y Luna son procesados por facilitar las relaciones con las empresas brasileñas y ocultar el dinero recibido producto de los sobornos, respectivamente. Si bien ambos se salvaron de ir a la cárcel, la jueza le impuso a Luna pagar una caución de 500.000 soles (150.000 dólares) y a Zegarra de 50.000 soles (15.000 dólares).

Para la jueza María Alvarez, «hay peligro de obstaculización a la investigación fiscal» al tiempo que citó la declaración del colaborador eficaz y ex brazo derecho de Castañeda, Martín Bustamante quien ha declarado que Castañeda le pidió que «no eche (delate) ni a Luna ni a Zegarra».

«Hay libertad de peligro de obstrucción a la justicia y hay sospechas graves de su responsabilidad en asociación ilícita, lavado de activos y colusión agravada», indicó la magistrada al dictar la prisión preventiva contra el ex alcalde de Lima.

Tras las rejas el elenco estable de políticos peruanos

El tsunami del caso Lavajato que investiga los sobornos a los políticos que se inició en Brasil y llegó a Perú con una fuerza inesperado ha causado que el elenco estable de los políticos peruanos este tras las rejas o próximo a estar encarcelado.

A la detención de Castañeda se suma la detención de la excandidata presidencial y congresista, Keiko Sofía Fujimori; el expresidente Alejandro Toledo; el expresidente Pedro Pablo Kuczynski; la ex alcaldesa de Lima, Susana Villaran, el ex primer ministro, César Villanueva, el investigado Ollanta Humala; y el ex presidente Alan García, quien se suicidó cuando lo iban a detener por el caso Lavajato.

Una imagen que refleja en su amplitud la debacle a la clase política originada por el caso Lavajato es la instantánea fotográfica que se tomó en el debate presidencial del 2011, donde están los ex candidatos Alejandro Toledo, Keiko Sofía Fujimori, Ollanta Humala, Luis Castañeda Lossio y Pedro Pablo Kuczynski. Del 2011 al 2020, hay en esa foto, cuatro presos mientras que Humala aún espera la acusación fiscal en su contra.