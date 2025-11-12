Suscribete a
ABC Premium

Tomares celebra su tradicional Ruta de la Tapa en noviembre: fechas, precios y bares que participan

En su décimo tercera edición, la localidad tomareña espera un total de 31 tapas repartidas por 24 bares y restaurantes del 20 al 30 de noviembre

La mayor feria de ibéricos, quesos y dulces de Sevilla se celebra este mes de noviembre con entrada gratis

Chicharfest Sevilla 2025: fecha, participantes y todo lo que tienes que saber sobre el festival del chicharrón

Un grupo de jóvenes observando las diferentes tapas del rutero
Un grupo de jóvenes observando las diferentes tapas del rutero Ayuntamiento de Tomares

Pablo Torres

Sevilla

Los paladares más exquisitos se preparan, un año más, para conocer las sorpresas culinarias que tienen preparados los diferentes bares y restaurantes de la localidad de Tomares. A pocos días de que dé comienzo la Ruta de la Tapa de Tomares 2025, comercios, ... ciudadanos y el propio Ayuntamiento tomareño trabajan para finiquitar los últimos detalles de la decimotercera edición de este acontecimiento. Durante 11 días, del 20 al 30 de noviembre, las calles de Tomares se llenarán para probar las diferentes creaciones de la Feria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app