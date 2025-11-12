Tomares celebra su tradicional Ruta de la Tapa en noviembre: fechas, precios y bares que participan

Los paladares más exquisitos se preparan, un año más, para conocer las sorpresas culinarias que tienen preparados los diferentes bares y restaurantes de la localidad de Tomares. A pocos días de que dé comienzo la Ruta de la Tapa de Tomares 2025, comercios, ... ciudadanos y el propio Ayuntamiento tomareño trabajan para finiquitar los últimos detalles de la decimotercera edición de este acontecimiento. Durante 11 días, del 20 al 30 de noviembre, las calles de Tomares se llenarán para probar las diferentes creaciones de la Feria.

Durante esta iniciativa, un total de 24 locales participarán ofreciendo 31 tapas. Asimismo, la palabra «gourmé», tal y como muestra el cartel de presentación de esta feria gastronómica, no significa que todas las tapas sean de cocina moderna. De ese 31 tapas, 13 son hechas a la vieja usanza, de la cocina que nunca falla, como por ejemplo la carne con carne del Restaurante Avareo o las papas sanluqueñas aliñadas de la Bodega San Sebastian. Por el contrario, las 18 tapas restantes son maneras innovadoras de presentar la cocina de siempre. Ese es el caso de 'la berlina' de pringá del bar La Cuchara del Gorila o 'la mestiza' de la Moguela.

Este 2025, al ser tantos platos y tan irresistibles, la organización ha optado por adelantar la fecha de inicio al jueves, al 20 de noviembre. Por primera vez, ya que en anteriores ediciones la Ruta de la Tapa de Tomares comenzó el viernes, los vecinos y visitantes podrán disfrutar más aún de este epicentro gastronómico.

Precios

Incluso, para que todos puedan disfrutar de varias tapas los precios serán accesibles. Cada tapa costará 5 euros incluyendo una bebida a elegir entre refresco, cerveza o tinto de verano. A su vez, existe la opción de solo tapa que tendrá un valor de 4 euros. Con ello, los participantes del evento buscan que toda persona pueda disfrutar de este plan de manera económica.

Premios y regalos

Tal y como no puede faltar en ferias así, la organización premiará a los locales participantes en tres categorías diferentes: premio a la Mejor Tapa Tradicional, a la Mejor Tapa de Autor («Gourmet»), y a la Tapa Más Popular. Para esta última, el jurado tendrá en cuenta la votación del público a través de la entrega de su rutero. Además, este año como novedad, se entregará un Reconocimiento al Mejor Hostelero de Tomares de la mano de Cruzcampo.

Sin embargo, los dueños de los bares y restaurantes tomareños no serán los únicos en obtener galardones y diferentes obsequios. Los asistentes también podrán recibir premios gracias a los sorteos de regalos de los patrocinadores y empresas colaboradoras en los que participarán al entregar su rutero.

Entre los regalos más destacables se encuentra una paleta de jamón ibérica, una cena valorada en 50 euros en La Mafia o una cesta de navidad de un precio de 100 euros. No obstante, para poder entrar en el sorteo de estas los asistentes tendrán que tener un mínimo de sellas en su rutero y en función del número de tapas que hay probado tendrás más posibilidades de hacerse con estos precios.

Los ruteros podrán obtenerse en los bares y restaurantes participantes en la Ruta de la Tapa y en el servicio municipal de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Tomares. Para poder optar a los premios, los ruteros deberán entregarse del 1 al 12 de diciembre de 2025 en el propio Ayuntamiento, para después conocer a los ganadores.

Platos de los bares y restaurantes participantes de la Ruta de la Tapa 2025 Sangre encebollada en la Abacería el Lolo

Arroz meloso de secreto con níscalos en el Abarrotao

Falda de cordero con su jugo en el Asador la Carrucha

La carne con tomate en el Avareo

Rulo de cordero con queso mediterráneo, curry y polvo de palomitas en e Avareo

Tostas de lomos de arenque en el bar Manuel las Almenas

Papas sanluqueñas aliñadas en la bodega San Sebastián

Ternera al abrazo del boniato en la cafetería las Nieves

Tarta de jamón en la cafetería las Nieves

Bomba de carrillada y plátano macho en Casa Alta

Tortillita d camarones con guacamole y langostinos en la cervecería la de Arriba

Tequeño andaluz en Da Teresa Pizza

Pernil al vino en Da Teresa Pizza

Carricoche en Delacruz

Carrillada de cine en el Tenedor del mono

Pato a la naranja en el Tenedor del mono

Timkim y pulpo en Horreo's CafeBar

Tosta de pulpo trufado sobre parmesano en la Bodeguita de Sapiens

Sangre con tomate en la Cocina de Carmen

Papas con choco en la Cuchara del Gorila

Berliga de pringá en la Cuchara del Gorila

Rabo de Toro a Guiness en Keepers

Tosta de atún en la Moderna

La mestiza en la Moguela

Capricho mogueleño en la Moguela

Taco de almadraba en la Tapería de Kino

Potaje de alubias con sacramentos en Moka de Tomares

Vieira de los mares del sur en el Moka Tomares

Garbanzos con langostinos en el Rinconcito Pirata

La cata de quesos en la Cataora

Tosta de tasca en el Tasquero de Tomares

Con todo ello, la décimo tercera edición de la Ruta de la Tapa promete ser una fecha llena de saborío para disfrutar con amigos y familia antes de las fechas navideñas