Cervecería La Tiza y Casa Ruperto, ganadores del Concurso de caracoles y cabrillas de GURMÉ

El Concurso de caracoles y cabrillas de GURMÉ ya tiene ganadores. El público ha votado durante tres semanas sus establecimientos favoritos a la hora de servir estas dos recetas con tanto arraigo en Sevill a y aunque los más votados han sido Bar Bolonia, Elcano y Bar Las Cabrillas , según las bases del concurso no podían ganar por haberlo hecho en la última edición, con lo que han quedado en primera posición Cervecería La Tiza en la categoría de caracoles y Casa Ruperto en la de cabrillas .

La temporada de caracoles se encuentra en pleno ecuador y es ahora cuando conocemos al mejor establecimiento de la ciudad según nuestros lectores . Igual ocurre con las cabrillas , una receta atemporal que también goza de gran predicamento entre el público sevillano.

Cervecería La Tiza

El ganador de la categoría de caracoles en esta edición de nuestro concurso es Cervecería La Tiza (avda. de Alemania, 8), un establecimiento que lleva siete años en manos de Martín Marcos, quien ha recibido con enorme alegría este distintivo.

Para él, una de las claves de su receta es el intenso lavado al que somete a los caracoles. Diariamente elabora unos 25 kilos de este molusco y los agota, porque además él considera que esta receta no debe guardarse de un día para otro.

«Me enseñó la receta un hostelero llamado Manuel que se jubiló y la verdad es que tiene algo especial que encanta a nuestro público».

Después de lavarlos bien y desespumarlos les añade jengibre molido , Avecrem, sal, hierbabuena e hinojo, además de las especias del caracol que ya vienen molidas.

Durante la temporada de caracoles la clientela de este establecimiento se incrementa considerablemente : «viene mucha gente de otros barrios porque han oído que los nuestros están muy buenos», dice el ganador de esta edición.

Éste es el primer año que concurre al concurso de GURMÉ aunque muchos de sus clientes llevaban años insistiéndole para que concurriera. «Me decían que mis caracoles están tan buenos que tenía que estar en el concurso ».

Él es el único de su equipo que conoce la receta y si algún día Martín no puede acudir al bar, no se hacen, aunque hasta la fecha eso no ha ocurrido jamás...

En La Tiza, además de caracoles, son típicas recetas como su chorizo al infierno, sus croquetas variadas y sus montaditos.

El ganador de la categoría de cabrillas ha sido Casa Ruperto (Santa Cecilia, 2) , un establecimiento ubicado en Triana que ya acumula varios galardones de GURMÉ por su buen hacer con este molusco.

Al frente del negocio está José Manuel Caro, sobrino de Ruperto Blanco, fundador del bar que falleció el pasado otoño .

Para José Manuel, la clave de sus cabrillas está en hacer siempre la receta de la misma manera. « Me la enseñó mi tío Ruperto , yo no digo que sean ni mejores ni peores que otras cabrillas pero sí son diferentes», comenta a GURMÉ.

Si alguien le pide la receta de cabrillas José Manuel lo tiene claro: « Eso es como la fórmula de la Coca-Cola , no se cuenta (ríe)».

Las cabrillas, a diferencia de los caracoles, están disponibles todo el año y cuando llegan estos meses pasan a un segundo plano, aunque los aficionados las siguen encontrando igualmente.

De hecho, las cabrillas son junto a los pajaritos las recetas estrella de Casa Ruperto . «Luego están la pringá, los pinchitos, los lomos, pero las cabrillas y las codornices es sin duda lo que más se pide».

Sobre el público que pide este molusco, José Manuel Caro destaca que hay mucha juventud , lo que revela que las nuevas generaciones se sienten igualmente atraídas por esta receta. «Muchas veces piden más pan para seguir mojando en la salsa », indica el hostelero.

En agosto hará 54 años que Casa Ruperto abrió sus puertas y nada ha cambiado desde entonces. «Seguimos dando el mismo servicio, ofreciendo las mismas tapas, y eso es lo que busca la gente», comenta. «Llega una clientela muy diversa y cada vez más numerosa».

El perfil de público que llega a este establecimiento es muy variado, aunque turistas llegan pocos para la gran afluencia de ellos que hay en la vecina San Jacinto . «Vienen más clientes de Sevilla, de otros pueblos y de otros barrios».