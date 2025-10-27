AGENDA GASTRONÓMICA
Ruta de la Tapa Vegana en Sevilla 2025: estos son los bares que participan
Del 1 al 9 de noviembre, la capital andaluza celebra la cuarta edición de una ruta gastronómica sin ingredientes de origen animal y con un propósito solidario
Cristina Torres
Sevilla
La gastronomía vegana vuelve a tomar Sevilla. Del 1 al 9 de noviembre, la ciudad acoge la IV Ruta de la Tapa Vegana, una iniciativa impulsada por la Unión Vegetariana Española (UVE) que reúne a bares, cafeterías y restaurantes con un objetivo común: demostrar ... que la cocina sin productos de origen animal puede ser igual de sabrosa, creativa y variada.
Durante nueve días, los establecimientos participantes ofrecerán sus mejores tapas veganas dentro del circuito oficial, donde el público podrá degustarlas y votar por su favorita. La votación estará abierta hasta el 12 de noviembre, tanto desde la web de la UVE como mediante el código QR disponible en cada local.
Además, algunos establecimientos incorporarán huchas solidarias para recaudar fondos en favor de entidades animalistas como Santuario La Candela, Asociación El Edén y Refugio RGSA Rescue Group for Spanish Animals.
Cómo participar
No hay inscripción ni coste adicional: basta con acudir a cualquiera de los bares y cafeterías adheridos, pedir la tapa con la que participan y, si se desea, votar. Cada establecimiento tendrá al menos una propuesta 100 % vegetal, y muchos han optado por reinterpretar recetas tradicionales o incluir versiones dulces.
Ruta de la tapa vegana en Sevilla 2025
Estos son los bares y tapas participantes
-
Durazno y Chajá:
-
– Trufas de chocolate
-
Inesperado Café:
-
– Arepa de sabor inesperado
-
Los Tulipanes Bistro:
-
– Salmorejo
-
– Falafel
-
– Raviolis de boletus con salsa de tomate y albahaca casera
-
– Patata twister casera
-
– Patatas bravas
-
Mariquita Brunch:
-
– Cookie vegana de vainilla y chocolate
-
– Cookies veganas de avena y plátano
-
– Dogface cookie
-
– Ferrero cookie
-
– Fabes con setas y trufa
-
Mary's Place:
-
– Taco vegano de No-atún
-
Mono de Dulce:
-
– Tarta de limón
-
Purita:
-
– Magdarina
-
Restaurante Hermanos Morales
-
– Serrano Vegano
-
Sansa Café:
-
– Tarta Flora
-
– Donut Amor
-
– Croissant con jamón y queso vegano
-
– Cookie de Nutella
-
– Cupcake de arándanos
-
– Porción de «Oh, Baby!» pequeña
-
– Porción de tarta de queso con topping de arándanos
-
Santa Pizza:
-
– Pizza veggie
El evento, organizado por la Unión Vegetariana Española, busca visibilizar la cocina vegetal y fomentar su presencia en la restauración sevillana. Su enfoque no es restrictivo sino inclusivo: mostrar opciones que gusten tanto a veganos como a quienes simplemente quieren descubrir nuevas formas de comer.
Con esta edición, Sevilla se consolida como una de las ciudades andaluzas más activas en la promoción de la gastronomía basada en plantas, en la que la sostenibilidad, la salud y el sabor se dan la mano.
