Ruta de la Tapa Vegana en Sevilla 2025: estos son los bares que participan

La gastronomía vegana vuelve a tomar Sevilla. Del 1 al 9 de noviembre, la ciudad acoge la IV Ruta de la Tapa Vegana, una iniciativa impulsada por la Unión Vegetariana Española (UVE) que reúne a bares, cafeterías y restaurantes con un objetivo común: demostrar ... que la cocina sin productos de origen animal puede ser igual de sabrosa, creativa y variada.

Durante nueve días, los establecimientos participantes ofrecerán sus mejores tapas veganas dentro del circuito oficial, donde el público podrá degustarlas y votar por su favorita. La votación estará abierta hasta el 12 de noviembre, tanto desde la web de la UVE como mediante el código QR disponible en cada local.

Además, algunos establecimientos incorporarán huchas solidarias para recaudar fondos en favor de entidades animalistas como Santuario La Candela, Asociación El Edén y Refugio RGSA Rescue Group for Spanish Animals.

Cómo participar

No hay inscripción ni coste adicional: basta con acudir a cualquiera de los bares y cafeterías adheridos, pedir la tapa con la que participan y, si se desea, votar. Cada establecimiento tendrá al menos una propuesta 100 % vegetal, y muchos han optado por reinterpretar recetas tradicionales o incluir versiones dulces.

Raviolis de boletus con salsa de tomate y albahaca casera de Los Tulipanes gurmé

Ruta de la tapa vegana en Sevilla 2025 Estos son los bares y tapas participantes Durazno y Chajá:

– Trufas de chocolate

Inesperado Café:

– Arepa de sabor inesperado

Los Tulipanes Bistro:

– Salmorejo

– Falafel

– Raviolis de boletus con salsa de tomate y albahaca casera

– Patata twister casera

– Patatas bravas

Mariquita Brunch:

– Cookie vegana de vainilla y chocolate

– Cookies veganas de avena y plátano

– Dogface cookie

– Ferrero cookie

– Fabes con setas y trufa

Mary's Place:

– Taco vegano de No-atún

Mono de Dulce:

– Tarta de limón

Purita:

– Magdarina

Restaurante Hermanos Morales

– Serrano Vegano

Sansa Café:

– Tarta Flora

– Donut Amor

– Croissant con jamón y queso vegano

– Cookie de Nutella

– Cupcake de arándanos

– Porción de «Oh, Baby!» pequeña

– Porción de tarta de queso con topping de arándanos

Santa Pizza:

– Pizza veggie

El evento, organizado por la Unión Vegetariana Española, busca visibilizar la cocina vegetal y fomentar su presencia en la restauración sevillana. Su enfoque no es restrictivo sino inclusivo: mostrar opciones que gusten tanto a veganos como a quienes simplemente quieren descubrir nuevas formas de comer.

Con esta edición, Sevilla se consolida como una de las ciudades andaluzas más activas en la promoción de la gastronomía basada en plantas, en la que la sostenibilidad, la salud y el sabor se dan la mano.