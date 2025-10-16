El restaurante Voltereta elige Sevilla para cambiar su carta: «Solo los afortunados que nos visiten serán los primeros en probarlas»

Desde su apertura el 13 de septiembre de 2024, el restaurante Voltereta París se ha convertido en uno de los espacios más singulares de la ciudad. Tras triunfar en Valencia y Zaragoza, este concepto llega al sur con una propuesta inmersiva que combina ... gastronomía, arte e historia, inspirada en la capital francesa.

Nada está dejado al azar. La entrada está presidida por una «tienda mágica de los recuerdos», donde más de 150 esferas luminiscentes guardan deseos y mensajes de personas de todo el mundo. Además, el restaurante dispone de un amplio jardín y una terraza exterior para disfrutar del ambiente sevillano al aire libre.

Una carta que mezcla viajes, sabores y emociones

El grupo Voltereta ha publicado recientemente un vídeo en sus redes sociales con un mensaje que ha despertado la curiosidad de sus seguidores:

«Queridos ciudadanos del Mundo, yo, el creador de Voltereta, he decidido presentar cuatro nuevas creaciones este otoño que solo podréis probar en uno de nuestros destinos. Durante las siguientes semanas, Voltereta París presentará sus nuevas creaciones, y solo los afortunados que visiten Sevilla serán los primeros en el mundo en probarlas».

La carta de Voltereta París no se limita a la cocina francesa, sino que fusiona sabores de distintas culturas. Desde las croquetas de rabo de toro o de pato teriyaki, hasta el Bao ibérico-cantonés o el brioche katsu, cada plato representa una parada en un viaje gastronómico por distintos rincones del mundo.

#dondecomerensevilla #joyasocultas #plandiferenteSevilla ♬ sonido original - volteretarestaurante @volteretarestaurante Queridos ciudadanos del mundo… 🌍✨ Algo está apunto de suceder Llegan cuatro nuevas creaciones que solo podrán descubrirse en Voltereta París, en Sevilla. 🇫🇷 Durante las siguientes semanas, este restaurante experiencial en #Sevilla presentará nuevas creaciones secretas. Ven a comer a este restaurante si buscas un plan diferente en Sevilla. Voltereta París - C. Santo Domingo de la Calzada, 4, Sevilla ¿Serás uno de los primeros en descubrir lo que estamos preparando? 👀 #volteretaparis

De París a la India (pasando por Italia)

En su apartado «L'Amour», el restaurante apuesta por platos más elaborados, como el Butter Chicken tradicional, el rigatoni al pesto de anacardos y burrata, o los raviolis de trufa blanca con nueces. Tampoco faltan opciones con toques asiáticos, como el bacalao marinado en miso o la merluza en tempura con salsa tikka masala, y carnes melosas como la carrillera ibérica al Oporto o el secreto por las nubes.

Para cerrar la experiencia, la sección «Le Petite Mort» ofrece una colección de postres que rinde homenaje a la repostería internacional: el Tiramisú del Orient Express, la tarta Lotus, la Sorbonne Chocolate Cake o la Oblea au Paris, entre otras delicias.