Restaurante El Pintón Sevilla: «De cara a la Galería»

Situado a pocos metros de La Catedral,llegamos aEl Pintón, un edificio que en su día fue Almacenes Peyre y que fue reformado por el mismo Aníbal González a principios del siglo XX.

Aunque es un restaurante que ya tiene cierto bagaje — ... ha cumplido una década de vida este mismo año— han introducido ciertos cambios en su oferta ya que han añadido un concepto de brasas llamado 'Afuego' en el mismo emplazamiento y un club-coctelería con el nombre de 'Aníbal Club'.

Patio de El Pintón A.S.

Nos sentamos en su patio principal, realmente agradable y bien climatizado. Su oferta es sencilla, no dista mucho de otros gastrobares modernos de la zona, platos de moda con un pequeño guiño local, pero sin aparente conexión entre ellos.

Empezamos con un clásico de mis comidas y que me sirve en muchas ocasiones de termómetro de los sitios a los que voy, su ensaladilla, en este caso le ponen salsa tonnata, una elaboración italiana que es popular debido a su uso en el 'vitello tonnato', además también le añaden alcaparras fritas. Me resultó demasiado insulsa, con una textura tosca y apelmazada.

Ensaladilla A.S.

Llegaron después los aguacates en tempura, coronados con un pico de gallo fresco y una salsa de ají amarillo. La propuesta, sugerente en concepto, se resiente en la ejecución: la ración resulta desmesurada y el aguacate, al servirse en tercios demasiado gruesos, adquiere una textura basta que rompe la ligereza que uno espera de este bocado.

El risotto es otro clásico de los gastrobares, en este caso de setas y queso Idiazabal. Como suele pasar el arroz más que pasado en una crema muy pesada con el mantecan el cereal para darle un fuerte sabor.

Calabar a la brasa con parmentier de oloroso A.S.

Finalizamos con un calamar a la brasa acompañado de un parmentier de oloroso, el plato que sin duda más me convenció de la comida, donde un punto cocción correcto hace que la materia prima brille.

El Pintón es, sin duda, un lugar atractivo a la vista, con un patio luminoso y un entorno privilegiado en el corazón de Sevilla. Sin embargo, su cocina parece quedarse en la superficie: propuestas vistosas que en el plato no siempre encuentran la finura que se podría esperar.