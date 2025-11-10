Suscribete a
ABC Premium

Restaurante Los Cuevas Sevilla: «De El Viso a Sevilla»

Nosotros pasamos a su comedor, ruidoso, bullicioso, señales de una casa viva, de esas donde la conversación se mezcla con el tintineo de los platos

Sagas familiares: Los Cuevas, sabores de El Viso del Alcor a las puertas de Triana

Dónde comer en Los Remedios: los mejores bares y restaurantes

Guiso de carne con tomate de Los Cuevas, en Sevilla Recomendado
Guiso de carne con tomate de Los Cuevas, en Sevilla A.S.

Álvaro Salinero

Sevilla

En el límite entre Triana y Los Remedios encontramos una casa donde aún huele a guiso y a frito, un restaurante que se resiste al paso del tiempo. Los Cuevas es una institución de la gastronomía sevillana, un restaurante familiar donde la tradición ... y la huerta que poseen en El Viso marcan el ritmo de los fogones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app