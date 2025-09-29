La mayor feria de chicharrones de España llega a Sevilla en noviembre
El Chicharfest se celebrará del 14 al 16 de noviembre en el Parque de Magallanes
Vuelve uno de los eventos gastronómicos más esperados de la ciudad hispalense. El Chicharfest 2025, una feria dedicada exclusivamente a los chicharrones, que se celebrará el próximo mes de noviembre.
Habrá que esperar al viernes 14 de noviembre para poder disfrutar de tres jornadas degustando las mejores propuestas de este manjar local. La segunda edición se volverá a celebrar en el Parque de Magallanes.
Este evento va más allá de lo gastronómico, ya que contará con actividades para todos los gustos y públicos como actuaciones musicales, talleres infantiles y concurso de catas.
El Chicharrón Dorado será la medalla de oro
Sin duda, lo más ansiado es el trofeo del festival, 'El Chicharrón Dorado'. Este premio se concederá al ganador de la segunda edición de la feria por un jurado especializado.
El recinto abrirá sus puertas el viernes 14 de noviembre a las 12 horas y cerrará a las 00 horas del día siguiente. El sábado se podrá disfrutar de este manjar desde las 12 hasta las 00 horas, mientras que el domingo el festival cerrará su segunda edición a las ocho de la tarde.
Un fin de semana dedicado al chicharrón sevillano
El evento tiene como propósitos principales promocionar el chicharrón como producto local y atraer al turismo gastronómico a la ciudad de Sevilla.
Todavía están abiertas las inscripciones para participar en esta feria, ya sea como voluntario, patrocinador, grupo musical, colaborador o animador de eventos en la página web oficial.
