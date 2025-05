Jaime Obando: «En pocos años el pico ha pasado de ser muy andaluz a consumirse en toda España»

Obando es una panadería artesana de origen utrerano que ha impulsado el consumo del pico y la regañá más allá de Andalucía. 60 años después de su creación puede presumir de liderar el mercado nacional y estar presente en más de 20 países, un crecimiento que ha ido de la mano de sus dos responsables actuales: Jaime y Víctor Obando, hijos del fundador de la marca: Francisco Obando. Ambos entraron con apenas 15 años y llevan toda la vida dedicados a un negocio que ha cambiado sustancialmente.

Apenas unos días antes de que consumen las seis primeras décadas de la empresa, GURMÉ se sienta con Jaime para analizar los grandes hitos que han convertido a un pequeño despacho de pan en todo un referente para el sector. Largas jornadas de trabajo, renuncias continuas al tiempo libre, lecciones que nunca se olvidan y el firme propósito de superarse cada día son algunos de los pilares que han construido la gran empresa que hoy es Obando.

¿Cómo fueron los orígenes de Obando?

Mi padre comenzó como trabajador en una panadería de Utrera y con el tiempo acabó tomando las riendas. En un principio, las harineras no le querían abastecer porque los anteriores propietarios tenían deudas con ellas, así que tenía que ir él mismo, pagar cada saco y transportarlo a hombros hasta la fábrica.

Antes de empezar su jornada iba al campo a buscar a la burra Catalina y otros animales que se encargaban de mover las poleas. Él fue evolucionando, compró maquinaria y tuvo carácter aventurero para aquella época, creando un negocio líder del pan. Empezó con unos 50 kilos de harina diario y un par de operarios que le ayudaban, hoy usamos 7.500 kilos y tenemos una plantilla de 120 personas con la tercera generación ya en el negocio, puesto que mi hijo se ha incorporado hace dos años a la empresa.

¿Cuándo empezaron a centrarse en los picos?

Fue mi hermano Francisco el que apostó por ellos, aunque al principio lo hacíamos de manera manual, enrollando nosotros las rosquillas y cortándolos. Ya luego Víctor compró una máquina que los hacía de forma automática.

Víctor Obando

Aunque en un principio hacíamos una producción local, fue gracias a Ayala, el mayorista de alimentación utrerano, que empezamos a llevar nuestro producto fuera del pueblo. Primero vendíamos paquetes de picos, luego cajas, después palés y por último camiones, y así llegamos a otras provincias andaluzas. Era 1995 y la empresa empezaba a crecer de forma considerable. Recuerdo que mi primer cliente fuera de Andalucía lo encontré en Salamanca después de llamar a un largo número de distribuidoras y supermercados de toda España en las Páginas Amarillas.

¿Cuál fue el punto de inflexión que convirtió a Obando una gran empresa?

Los primeros intentos de abrir mercado estuvieron bien pero Obando seguía siendo una empresa pequeña. Vino la crisis de 2008 y buscábamos nuevo rumbo, hasta que tuvimos un golpe de suerte. Una máquina de pan que teníamos y que estaba defectuosa daba una viruta que parecía más bien un pico. Así nació nuestro famoso pico rústico. Era de calidad y no queríamos venderlo barato como hacían otros productores.

Necesitábamos un mercado de más nivel y tuvimos otro golpe de suerte. Se grabó un programa de Masterchef en Casa Bigote y cuando la gente del programa probó nuestro pico se lo llevó a Madrid. Fue entonces cuando empezó a crecer como la pólvora y conseguimos el perfil de cliente que buscábamos.

En cuanto al gran consumo, el responsable de Ahorra Mas (líderes de supermercados en Madrid) vino a Sevilla para tener un encuentro con Persán y en esa visita conoció nuestros picos, que quiso llevarse a todos sus lineales de Madrid. En aquel momento no teníamos capacidad de producir tanto, pero confiaron en nosotros y con el tiempo pudimos invertir en maquinaria y abrir la nueva fábrica en 2016. Ese fue el momento en el que Obando comenzó a expandirse realmente.

¿En qué mercados está Obando presente en la actualidad?

Ahora mismo estamos en 20 países. El primero fue Reino Unido, después Corea, Francia y Estados Unidos. Este año la exportación ha supuesto un 20% de la facturación, un dato magnífico si tenemos en cuenta que en 2016 era 0.

¿Cómo vivió su padre todo ese crecimiento?

Él falleció hace tres años pero tuvo ocasión de ver el cambio de la empresa. A veces me decía que yo estaba loco. Él fue un empresario de éxito porque generó un patrimonio, dejó bien colocados a sus seis hijos y le fue bien, pero a una escala local. Cuando empezamos a correr en 2016 me decía que dónde iba y que si estaba seguro. Le costaba entender que compráramos máquinas de 600.000 euros...

¿Continúan trabajando pan o solo hacen picos y regañás?

El pan continúa haciéndose en la fábrica donde empezó mi padre, pero a una escala local porque no es un producto que se pueda exportar como los picos y la regañá, un sector con el que nos hemos líderes del mercado y hemos sido capaces de crear una marca que ya está muy consolidada.

¿Cómo se hace todo esto sin tener la formación adecuada?

Con mucho sacrificio, cometiendo errores y teniendo una gran constancia. Cuando empezamos mi hermano y yo echábamos 20 horas al día.

En estos últimos cinco años no he dejado de formarme, pero la clave ha sido profesionalizar la empresa. Ahora tenemos departamentos financieros, de marketing, de recursos humanos, de calidad...

¿Qué más aprendieron de su padre?

Todo. El no deberle nada a nadie, ser formal y comprometido con clientes y proveedores. Darle importancia a todos los clientes, tanto al grande y como al pequeño.

¿Cómo ha sido el proceso de innovación con un producto como el pico?

Veníamos de lo más tradicional: rosquillas, violines, colines... Ahora la categoría de picos la hemos reconvertido, con variedades como el rústico, que es una creación nuestra aunque luego más gente nos ha imitado, y nos sentimos muy orgullosos.

También una versión del pico utrerano y otros más originales como el pico con brócoli o con cúrcuma y jengibre. Ahora vamos a lanzar uno largo llamado garrote, a ver qué tal funciona.

En pocos años el pico ha pasado de ser algo muy andaluz a consumirse en toda España. En el año 2010 veía que en los lineales solo había medio metro de picos porque no había cuota de mercado y ahora hay dos o tres metros.

Y en cuanto a la regañá, hemos innovado con la negra, la rectangular o la de hoja, además de la cuchara, que es la última que hemos lanzado. Es un producto mucho más gastronómico, porque se adapta muy bien a todo tipo de recetas y tiene mayor ritmo de crecimiento en nuestra empresa.

¿Con qué producto de los que tienen se queda?

Con la lámina de pan. Para mí es mi buque insignia. Se trata de una regañá que nunca falta en mi casa y que sirve para todo tipo de situaciones.

¿Qué tal les sienta que les copien?

Fenomenal, porque significa que ese producto tiene éxito y cuando me copian no bajan mis ventas. Mi cliente es fiel y llega con muy buenas referencias nuestras.

¿Cómo es su relación con la hostelería?

El canal Horeca ha sido siempre para nosotros nuestra principal cuota de mercado hasta que empezamos a trabajar con el gran consumo. Eso sí, la hostelería siempre ha sido nuestro mejor escaparate porque por los restaurantes pasan todo tipo de clientes que nos han podido conocer. Actualmente tenemos distribuidoras en todas las provincias de España y podemos llegar a todos los restaurantes que reclaman nuestros productos.

A veces hacemos recetas ad hoc según nos demandan los restaurantes, pero de manera muy puntual. Nuestra regañá negra, por ejemplo, nació de la petición que nos hizo un restaurante de Madrid.

¿Cómo resumiría estos 60 años?

Para mí es un sueño. Yo siempre me he movido por objetivos y los he ido cumpliendo todos. Mi padre me dijo una vez cuando me trajo a Sevilla a una feria de productos que nosotros nunca estaríamos en ese tipo de cosas y cuando lo llevé a Madrid al salón Gourmets (donde fuimos la única panadería de España con stand) le recordé esa frase...