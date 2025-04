Heladerías artesanas en Sevilla: 13 imprescindibles para saborear el verano

Mito

Siguiendo la tradición heladera más clásica, la «gelateria» Mito, de La Bombonera Group, presume de hacer de sus creaciones al más puro estilo italiano: helados tremendamente cremosos y de sabores naturales. Para ello cuentan con Giuseppe Di Bella, un maestro heladero procedente de una saga familiar dedicada a este dulce en la ciudad de Florencia.

Con ingredientes de máxima calidad y procesos de elaboración tradicionales, los helados de Mito son la excusa perfecta para darse un capricho dulce en cualquier momento del año.

Dirección: C. Almirantazgo, 8 / C. San Pablo, 14 / C. Álvarez Quintero, 8