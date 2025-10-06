Fundación Cruzcampo arranca el curso con récord de alumnos y la reapertura de Factoría Cruzcampo

Fundación Cruzcampo inicia el nuevo curso académico con más fuerza que nunca. La entidad social de HEINEKEN España ha inaugurado la sexta edición de su programa Talento Cruzcampo, que este año alcanza un récord histórico de participación con 78 jóvenes matriculados, procedentes de distintas provincias españolas y de varios países.

El programa, que combina formación en cocina, sala, gestión y desarrollo personal, se desarrolla en las instalaciones de Factoría Cruzcampo, el espacio donde la fundación une aprendizaje, cultura cervecera y hostelería real: cada consumición allí ayuda a financiar la formación de estos futuros profesionales.

«La diversidad y el compromiso del alumnado de este año reflejan el espíritu de la fundación: formar talento y abrir oportunidades reales en el sector hostelero», señalan desde la entidad.

Más de 150 jóvenes en formación

A las becas Talento Cruzcampo se suman otros dos programas que amplían el impacto social de la fundación. El 14 de octubre arrancará una nueva edición de los cursos trimestrales en colaboración con Cruz Roja, centrados en cocina y sala, con entre 20 y 30 alumnos por promoción. En total, se espera que más de 60 jóvenes en situación de vulnerabilidad puedan formarse este año en alguno de estos itinerarios.

Por su parte, el 21 de octubre se inaugurará la segunda edición del Curso Superior de Dirección de Empresas de Hostelería, impulsado junto a Gastromium y la Cámara de Comercio de Sevilla. Una formación presencial de 132 horas dirigida a hosteleros en activo que buscan profesionalizar la gestión de sus negocios, preparar el relevo generacional o afianzar sus proyectos de expansión.

El programa abordará áreas como gestión de talento, dirección financiera, marketing, digitalización, interiorismo y sostenibilidad, con un claustro formado por profesionales de referencia del sector y diversas modalidades de becas y descuentos.

Treinta años formando talento

En su 30 aniversario, Fundación Cruzcampo reafirma su papel como motor de empleabilidad y progreso en Andalucía. Con más de 17.000 alumnos formados y una tasa de inserción laboral superior al 80%, la entidad ha beneficiado a más de 100.000 personas de manera directa o indirecta desde su creación.

Mientras tanto, Factoría Cruzcampo prepara una nueva programación para celebrar este aniversario con conciertos, actividades culturales y experiencias cerveceras que seguirán uniendo ocio, gastronomía y formación en un mismo espacio.