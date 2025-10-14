Asador Caravaca Sevilla: carta, información y horarios

En el Polígono La Negrilla (Alcalá de Guadaíra), Asador Caravaca se ha consolidado como un referente para quienes buscan buen producto, cocina a la brasa y una carta variada más allá de la carne. Con su gran parrilla a la vista y un ... ambiente amplio y luminoso, el espacio combina la esencia del asador clásico con una oferta pensada para todos los gustos.

Caravaca ofrece desayunos, almuerzos y cenas, con la posibilidad de tapear en barra —aquí, la caña siempre llega con acompañamiento—.

La carta comienza con entrantes fríos como la ensaladilla de Sevilla, el tomate azul con ventresca de atún o las endivias con crema de cabrales, además de chacinas, quesos y una selección de conservas marineras. En los platos calientes, se mueven entre lo tradicional y lo creativo: croquetas de boletus y foie, huevos rotos con jamón ibérico, o una milhoja de rosada y salmón ahumado con coulis de piquillo.

Los arroces tienen también su protagonismo, con propuestas como el de bogavante, meloso de carrillera, boletus y foie, o el negro con chopitos y habitas. Pero el verdadero sello de la casa son sus carnes maduradas, que reposan en cámara visible hasta alcanzar su punto óptimo. El cliente puede elegir corte y peso entre razas como angus, rubia gallega o vaca asturiana, servidas al carbón en piezas como chuletón, solomillo o T-bone.

La bodega recoge una cuidada selección de vinos nacionales y andaluces, y los postres caseros —como la torrija con helado de torrija o el hojaldre con nata montada— ponen el broche final.

Con techos altos, ventanales y una decoración en madera y terciopelo verde, Asador Caravaca es un espacio acogedor y versátil que combina el disfrute de una buena parrilla con el encanto de la cocina tradicional bien hecha.