El bar donde la cuenta todavía se apunta con tiza en la barra de madera, como hace 100 años

En la esquina de Mateos Gago con Rodrigo Caro, justo a la entrada del barrio de Santa Cruz y con la Giralda vigilando de cerca, Bodega Santa Cruz 'Las Columnas' sigue manteniendo un ritual que en otros bares ya es historia: la cuenta se apunta con tiza en la barra. Sin papelitos para sumar el total, aquí el camarero calcula de cabeza y deja los números escritos en la madera, como se ha hecho toda la vida.

Este local, que fue antigua taberna y lleva décadas siendo punto de encuentro de sevillanos y turistas, es uno de esos bares «de siempre» donde la cerveza se sirve helada, el servicio es rápido y las tapas mantienen intacto el sabor de la gastronomía más tradicional.

¿Qué se puede comer en Las Columnas?

La carta de Las Columnas es una auténtica lección de tapeo sevillano. El montadito de pringá es el rey indiscutible, pero no le van a la zaga las tortillitas de bacalao, la tortillita de camarones, los buñuelos de bacalao o el revuelto de calabacín.

Entre las raciones más solicitadas también están el cazón en adobo, la tortilla rellena, el flamenquín casero o las chacinas y embutidos de toda la vida. Y lo mejor: la cocina está abierta todo el día, así que puedes pedir tapas a cualquier hora, ya sea para un almuerzo bajo los naranjos o una cena improvisada antes de pasear por el centro.

Berenjenas fritas con miel, una de las tapas de Bodega Santa Cruz las Columnas, en el barrio de Santa Cruz GURMÉ

Un bar con historia que conquista a visitantes

Quien se sienta en una de sus mesas exteriores no solo disfruta de su vino de la casa o de una caña tirada a la perfección con sistema glacial: también se lleva una de las mejores vistas de la Giralda. No es raro ver a visitantes famosos por aquí; el periodista Antonio Lobato fue uno de los últimos en dejarse caer, aprovechando su paso por la Feria de Abril para tomarse unas cervezas y unas tapas en este rincón con tanto encanto.

Espinacas a la crema, una de las tapas más emblemáticas de Bodega Santa Cruz Las Columnas gurmé

Por qué Las Columnas nunca pasa de moda

Quizá sea el aroma a historia, el sabor de sus tapas o el simple placer de ver cómo la tiza dibuja tu cuenta en la barra, pero lo cierto es que Las Columnas se mantiene como un imán para locales y visitantes por una fórmula sencilla: tapeo tradicional, precios ajustados y autenticidad. Aquí no hay postureo, hay tradición. Por eso es uno de esos bares que, a pesar de los años, sigue lleno, vivo y sigue siendo auténtico.

Para quien visite Sevilla —o para quien viva aquí—, este rincón del barrio de Santa Cruz es parada obligada para entender que, en gastronomía, lo clásico no se pasa, se queda.