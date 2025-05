Lieva, la nueva aventura 'ibérica' de Javi Abascal en Fuenteheridos

¿Qué sabemos de este nuevo restaurante? Lieva es la nueva aventura gastro de Javi Abascal, uno de los chefs que más suenan en la gastronomía hispalense, que atesora un Sol Repsol en su restaurante Lalola.

Para el chef sevillano, Lieva significa volver al origen de su trayectoria en cocina. Cerrar un ciclo o abrir uno nuevo, según se mire. «En la Sierra de Huelva es donde di mis primeros pasos como cocinero y donde querré dar los últimos, agradeciendo con este proyecto a esta maravillosa tierra todo lo que me ha dado», aseguraba hace unos meses durante la presentación de su proyecto.

Fuenteheridos, Huelva Imagen del Ayuntamiento del municipio

Se trata de una apuesta ambiciosa que se instala en una antigua capellanía de Fuenteheridos, un municipio con mucho encanto situado entre las sierras de Aracena y Jabugo, que tal y como explica el cocinero tiene previsto combinar el servicio de restaurante con alojamiento rural para disfrutar del entorno, y poner en marcha un restaurante gastronómico para solo 12 cubiertos que verá la luz en 2025.

Así, anunca Lieva como «Un refugio gastronómico en la dehesa» en la que se podrá vivir «una experiencia auténtica e inmersiva» que rinde homenaje a la gastronomía y los productos de Huelva.

¿Cuál es el concepto? «Es el proyecto más grande que he creado, he invertido todos mis ahorros», señala Javi. «El concepto es de asador rural. Un restaurante donde serviremos productos de proximidad, kilómetro 0, que no vengan de más 50 kilómteros del restaurante. Va a haber carnes ibéricas, productos de temporada, setas, arroces, muchos guisos y muchísima casquería».

Adicional a esto, el enorme espacio en el que se encuentra permite ofrecer alojamiento para disfrutar de la experiencia al completo. «En breve tendremos listos dos alojamientos rurales encima del restaurante, cuidados hasta el último detalle y decorados con la máxima elegancia, sin dejar el estilo rústico que caracteriza al espacio», relata el cocinero.

¿Qué se puede comer? Como no podía ser de otra forma, la carta arranca con una selección de embutidos ibéricos, quesos de la comarca y patés caseros, como el ibérico o el de carne de caza y setas, para ir entrando en situación y mimetizarse con el entorno.

A esta sección le siguen entrantes que combinan platos más cosmopolitas con otros de pura raza, como aguacate a la plancha o brioche de gambas al ajillo con zurrapa, papas aliñás con tocino, oreja adobada o ensaladilla de salchica de los Picos de Aroche con huevo frito.

Ensaladilla de salchicha de Picos de Aroche

Papas aliñás con tocino

«La carta actual es una carta muy moderada con platos y productos que conocemos de memoria, basada en el ibérico, la cuchara y la casquería», nos detalla.

¿Qué más hay? Para entrar en materia, cuenta con un apartado de 'cuchara y tradición serrana', con guisos como riñones de cordero encebollados, carrillada ibérica al romero con pochas, ragú de ciervo con gnocchis de papas y pesto o guisos de manitas deshuesadas.

Para quien se incline por una buena carne ibérica, puede elegir entre lagartito, solomillo, pluma o presa, acompañadas de diferentes guarniciones al gusto del comensal, como patatas fritas con pimientos del padrón, verduras de temporada o puré de patas.

La parte salada se completa con dos platos de sabor marinero: choco de Huelva o pescado de temporada.

¿Cómo es el local? Rodeado de naturaleza y de grandes dimensiones, Lieva es un espacio de aire rústico que respeta el estilo arquitectónico de la capellanía donde se instala. Sillas de palillería, puertas y ventanas de madera, chimenea y los suelos hidráulicos originales recrean una atmósfera rural para entrar en comunión con el entorno, sin dejar atrás mantelería de tela para refinar la experiencia.

Cuenta con numerosos elementos 'ibéricos' que dejan su concepto al descubierto, ya sea en formato escultura de barro, cuadros o una llamativa vajilla con imágenes de ciervos y cerdos.

Desde las ventanas puede contemplarse el entorno natural que rodea el restaurante, creando así un ambiente de serenidad y relax para disfrutar de la comida.

¿Dónde se encuentra? En la carretera N-433 en Fuenteheridos, una localidad de la provincia de Huelva.