El patio by El Puma: un bar dentro de un bar en la calle Relator

Puma Bar, un espacio que rinde homenaje al tapeo andaluz en la calle Relator, estrena estos días un nuevo concepto en su salón interior. Se trata de El Patio, un espacio que busca poner en valor una de las señas de identidad más queridas de Andalucía —los patios— con un ambiente pensado para el compadreo, la alegría y el tapeo sin prisas.

El nuevo espacio funciona como un pequeño tabanco: un salón interior pensado para compartir, beber vino y picar algo sencillo, con ese aire de abacería que nunca pasa de moda. En definitiva, un bar, dentro de un bar, con un concepto renovado.

La carta: tapas a 2 euros, rebanás, conservas y chacinas andaluzas

La carta de El Patio es sencilla, pero atractiva. Por apenas 2 euros se pueden pedir clásicos como la ensaladilla de langostinos, albóndigas, espinacas con garbanzos, carne con tomate, chicharrones de Cádiz o la tortilla de patatas. A estos se suman picoteos como aceitunas gordales, almendras o patatas fritas de bolsa, en la línea más castiza.

El apartado de quesos y chacinas tira de despensa andaluza: queso de oveja, salchichón ibérico, caña de lomo, morcilla de hígado o chorizo ibérico, todos servidos en formato generoso para acompañar el vino.

El guiño a la 'tradición abaceril' llega con las latas, otro de los puntos fuertes de la carta: mejillones gigantes en escabeche, ventresca de atún en salsa de perdiz, navajas al natural, hígado de bacalao ahumado, caballa en AOVE, boquerones o melva con ajoblanco. Productos sencillos y directos, perfectos para abrir boca.

Interior de El patio by Puma bar

Una bodega de vinos andaluces

El Patio pone especial atención al vino, con una bodega donde los generosos ocupan un lugar central: fino de Montilla-Moriles, oloroso, palo cortao, medium o cream, todos disponibles por copa o en botellas de medio litro. A ellos se suman macerados como el vermut o el vino de naranja, y referencias de blancos y tintos jóvenes de la tierra.

Ambiente y horarios

La idea es que El Patio sea un lugar de reunión para los fines de semana: los jueves, viernes y sábados por la noche se convierte en el punto de encuentro para disfrutar de vinos, tapas y rebanás en un ambiente colorido, distendido y con el sello propio del Puma Bar.