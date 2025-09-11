Abacería El Poeta, el nuevo rincón de tapeo en los bajos del Hotel Bécquer

Entrepán de melva canutera con pimientos de Abacería El Poeta del Hotel Bécquer en Sevilla

Tapas y Abacería El Poeta es un nuevo espacio que nace en la planta baja del histórico Hotel Bécquer. Su concepto combina la esencia de las antiguas abacerías sevillanas con un aire moderno y cosmopolita.

Un lugar donde la tradición se renueve, manteniendo el respeto por los productos locales pero presentándolos con un toque contemporáneo.

No se trata solo de dar de comer, sino de crear una experiencia que conecte con el comensal a través del sabor y la identidad gastronómica de Andalucía.

¿Qué se puede comer?

La carta de El Poeta se construye sobre la despensa andaluza. Hay un apartado de quesos artesanos (Payoyo, cabra malagueña, trufado, entre otros) e ibéricos de premium, que se pueden disfrutar en tablas combinadas.

Las conservas y salazones también tienen protagonismo, con opciones como la melva canutera con pimientos, dobladillo de caballa o lomo de sardina ahumada.

Para los que buscan algo más contundente de cocina caliente, destacan platos como las alcachofas con jamón y foie, los garbanzos con langostinos, la hamburguesa de retinta o el arroz negro con gambas cristal.

Y, cómo no, el tapeo más clásico sevillano está presente con croquetas de rabo de toro, pavías de bacalao o patatas bravas al estilo kimuchi.

¿Qué más hay?

El Poeta cuenta con un cuidado apartado de sugerencias gourmet donde se encuentran opciones como el bloc de foie gras de pato, las anchoas Hansa trufadas o los espárragos cojonudos de Navarra. También hay una oferta de entrepanes con sello propio, como el brioche de cola de toro, el pepito serranito o el biquini trufado.

¿Y de postre?

El final dulce también mira al recetario andaluz con piononos, torrijas con helado de vainilla, tarta, chocolate con churros o copa de helado son algunas de las opciones que completan la experiencia. Todo con un guiño a la repostería tradicional que conecta con la memoria gastronómica de Sevilla.

¿Qué hay de su carta de bebidas?

A nivel de bodega, la carta de vinos es amplia y variada, con presencia de referencias andaluzas y nacionales junto a etiquetas internacionales, además de vermuts, generosos y una destacada coctelería con clásicos como margarita, pisco sour o caipiriña.

¿Cómo es el espacio?

El local ha sido concebido como un rincón íntimo dentro del Hotel Bécquer, con una estética que mezcla lo clásico y lo contemporáneo. El ambiente busca ser acogedor y elegante a la vez, con detalles que evocan la idea de «poesía gastronómica»: materiales cálidos, un espacio cuidado al detalle y una atmósfera que invita a detener el tiempo. No es un espacio solo para los huéspedes del hotel, sino también para el público sevillano que quiera disfrutar de una abacería con un aire renovado.

¿Dónde está?

Tapas y Abacería El Poeta se encuentra en el Hotel Bécquer (Calle Reyes Católicos, 4), un enclave privilegiado en pleno centro histórico. Su ubicación lo convierte en un lugar perfecto tanto para quienes están de paso por la ciudad como para los locales que quieran disfrutar de su propuesta gastronómica.