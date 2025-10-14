Así es The Secret Garden, el restaurante más viral de Mijas

Detrás de una fachada discreta en el centro de Mijas se abre paso un secreto muy bien guardado: Aroma Café & Secret Garden, un restaurante con alma verde y una de las terrazas más bellas de la Costa del Sol interior.

Tras su discreta ... entrada de la calle San Sebastián se encuentra este oasis que ha conquistado a viajeros, familias y parejas por igual: un jardín secreto donde el rumor del agua y el verde de las plantas acompañan cada plato.

El restaurante ofrece una agradable terraza rodeada de vegetación Gurmé

Un refugio entre flores y brasa

Al cruzar el umbral, el bullicio del pueblo queda atrás. El patio interior —cubierto de vegetación, faroles y mesas de madera— es el corazón del restaurante y la razón por la que muchos llegan hasta aquí. De día invita a perderse entre almendros y parras; de noche, las luces cálidas lo transforman en un escenario romántico, perfecto para una cena pausada.

Pero si el jardín es la imagen más compartida, la parrilla es el alma del lugar. En ella se preparan algunas de las carnes más celebradas de Mijas: entrecot de angus argentino, pierna de cordero lechal o chuletón de vaca rubia gallega, junto a pescados frescos del día cocinados al punto y con sabor a humo.

Algunos de los platos de la carta de Aroma Café & Secret Garden Gurmé

Cocina andaluza con acento argentino

La propuesta gastronómica de Aroma Café & Secret Gardenparte del recetario tradicional andaluz, pero mira al otro lado del Atlántico. Los guiños argentinos están presentes en platos como el chori-pan a la parrilla, el entrecot de angus o la parrillada mixta, mientras que los sabores locales asoman en una bruschetta con tomate de temporada, un gazpacho frío con AOVE malagueño o un medallón de queso de cabra a la brasa.

La carta se completa con ensaladas frescas, pastas caseras y postres elaborados en el día, además de una selección de vinos andaluces y tintos argentinos que maridan con la propuesta.

Ensalada con anchoas y tomate seco Gurmé

Ambiente relajado y espíritu viajero

El restaurante mantiene una atmósfera acogedora y familiar, donde la elegancia convive con la naturalidad. Las paredes decoradas con arte local y las mesas rodeadas de plantas crean un entorno que invita a quedarse. No es raro ver a viajeros extranjeros mezclados con vecinos de Mijas, disfrutando de un almuerzo tranquilo o de una cena bajo las estrellas.

Jardín de Aroma Café & Secret Garden de Mijas Gurmé

Un rincón con alma propia

Aroma Café & Secret Garden ha logrado algo poco común: reunir lo mejor del carácter andaluz —la hospitalidad, la buena mesa, el tiempo sin prisa— con una propuesta culinaria cosmopolita.

No es solo un restaurante, es un lugar donde cada comida se convierte en una pequeña escapada, un respiro verde en pleno corazón del pueblo.