Así es The Secret Garden, el restaurante más viral de Mijas

En pleno centro de Mijas Pueblo, Aroma Café & Secret Garden esconde un jardín interior donde las carnes a la parrilla, los guiños argentinos y la tranquilidad del ambiente conviven bajo una misma propuesta

La parrilla es el corazón de la propuesta gastronómica de este restaurante de Mijas GURMÉ

Cristina Torres

Málaga

Detrás de una fachada discreta en el centro de Mijas se abre paso un secreto muy bien guardado: Aroma Café & Secret Garden, un restaurante con alma verde y una de las terrazas más bellas de la Costa del Sol interior.

Tras su discreta ... entrada de la calle San Sebastián se encuentra este oasis que ha conquistado a viajeros, familias y parejas por igual: un jardín secreto donde el rumor del agua y el verde de las plantas acompañan cada plato.

