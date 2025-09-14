La taberna de Málaga donde aún se sirven vinos a granel en vasos de cristal

La Antigua Casa de Guardia es la taberna más antigua de Málaga

En plena Alameda Principal, a pocos minutos de calle Larios, se encuentra uno de los lugares más auténticos de Málaga: la Antigua Casa de Guardia. Fundada en 1840 por José de la Guardia, esta taberna-bodega sigue siendo un testimonio vivo de la historia malagueña y uno de esos rincones donde el tiempo parece haberse detenido.

Tras su barra, reinan los toneles con vinos de producción propia GURMÉ

Un viaje al pasado en cada copa

Entrar en la Antigua Casa de Guardia es retroceder a otra época. La decoración apenas ha cambiado en casi dos siglos: barriles alineados tras la barra, camareros vestidos de blanco y un detalle que sorprende a los visitantes —la cuenta se anota todavía con tiza sobre la madera. Los vinos se sirven directamente del barril, en pequeños vasos de cristal, como se ha hecho siempre.

Bnaderillas y mariscos cocidos son los protagonistas de su propuesta gastronómica GURMÉ

Vinos propios con Denominación de Origen Málaga

No se trata solo de una taberna, sino también de una bodega. En la finca del Romerillo, en Olías, elaboran vinos bajo la DO Málaga con variedades autóctonas como la pedro Ximénez o la Moscatel de Alejandría. Entre los más solicitados: el Pajarete 1908, el Moscatel Guardia, el Verdiales Conarte (48 meses de crianza en botas de roble americano) o sus dos vermús. Una carta que refleja la riqueza vitivinícola de la provincia y que se disfruta a pie de barra.

Mejillones cocidos y vermuts GURMÉ

Tapas para acompañar los vinos

La experiencia no sería completa sin un bocado para acompañar el vino. La taberna ofrece una selección sencilla pero sabrosa: banderillas, mejillones cocidos, navajas, embutidos y quesos malagueños.

Todo en un ambiente animado, donde locales y turistas se mezclan en un ritual que se repite cada día desde hace más de 180 años.

Conchas finas GURMÉ

Un símbolo de identidad

La Antigua Casa de Guardia es mucho más que un bar: es un emblema de la ciudad, escenario de rodajes, documentales y programas gastronómicos. Su esencia ha resistido modas, franquicias y el paso del tiempo, convirtiéndose en una parada imprescindible para quienes buscan descubrir Málaga a través de su historia líquida.