El rincón de El Pimpi, el nuevo espacio íntimo dentro de la mítica bodega malagueña

El Pimpi amplía su universo gastronómico con El Rincón de El Pimpi, un espacio pequeño, acogedor y con aire renovado, pero que conserva intacta la esencia que ha hecho de la casa un emblema de Málaga.

Ubicado en la propia bodega de ... calle Granada, este nuevo rincón nace como un refugio para los malagueños, con un ambiente más íntimo, pensado para disfrutar de la gastronomía en calma y con una carta exclusiva que combina tradición, producto y guiños contemporáneos.

Interior de El Rincón de El Pimpi Gurmé

Un rincón con alma malagueña

A primera vista, El Rincón de El Pimpi no pasa desapercibido. Los techos altos coronados por lámparas de inspiración arabesca, las paredes de ladrillo visto y un espectacular copero suspendido del techo lo convierten en un espacio de belleza serena y carácter andaluz.

Desde la calle Granada, su estética invita a detenerse un instante y mirar hacia dentro. El espacio, con capacidad para 15 o 20 personas, ofrece un ambiente recogido, ideal para charlas entre amigos o encuentros discretos en torno a una copa de vino.

No se admiten reservas para el día a día, pero sí es posible cerrarlo para grupos privados, con un menú personalizado.

Detalles decorativos de El Rincón de El Pimpi en Málaga Gurmé

Qué se puede comer

La carta combina algunos de los platos más icónicos de El Pimpi y La Sole con una serie de bocados creados en exclusiva para este nuevo espacio.

Entre ellos destacan la tosta de sardina con confitura de tomate y alioli de ajo asado gratinado, las anchoas 00 con mantequilla de leche de cabra, o la cecina de vaca madurada, tres imprescindibles para empezar.

También hay jamón ibérico de bellota, surtido de quesos andaluces, ensaladilla con taquitos de jamón, croquetas de langostinos o de puchero, y propuestas más actuales como los nigiris de inspiración malagueña, el tartar de atún con frutos secos y queso payoyo, o el steak tartar con pan brioche y mantequilla de leche de cabra.

Entre los principales, brillan la patita de pulpo con vinagreta de anacardos, la ventresca de atún rojo o el solomillo de vaca con mantequilla de ajo y chile.

Qué se puede beber

El Rincón de El Pimpi da protagonismo al vino, con una cuidada selección de referencias malagueñas y nacionales y un detalle poco habitual: toda la carta se puede degustar por copas.

También cuenta con una oferta de blancos, tintos y generosos perfecta para maridar con la cocina de producto que define a la casa.

Un espacio para volver (y quedarse)

Diseñado con mimo y respeto por la historia de la bodega, El Rincón de El Pimpi busca ofrecer una experiencia distinta dentro de un lugar mítico.

Un rincón con alma propia que huele a madera, a vino y a Málaga, y que confirma que El Pimpi sigue reinventándose sin perder su esencia.