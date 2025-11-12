Suscribete a
ABC Premium

NOVEDADES

El rincón de El Pimpi, el nuevo espacio íntimo dentro de la mítica bodega malagueña

La bodega malagueña El Pimpi estrena un nuevo dentro de su local de la calle Granada.Un espacio acogedor con una una carta exclusiva y vinos por copas para disfrutar de forma pausada

La relación de Antonio Banderas con El Pimpi: «No me imaginaba que fuera a ser socio del restaurante»

Ensaladilla con taquitos de jamón de El Rincón de El Pimpi, en Málaga
Ensaladilla con taquitos de jamón de El Rincón de El Pimpi, en Málaga GURMÉ

Cristina Torres

Málaga

El Pimpi amplía su universo gastronómico con El Rincón de El Pimpi, un espacio pequeño, acogedor y con aire renovado, pero que conserva intacta la esencia que ha hecho de la casa un emblema de Málaga.

Ubicado en la propia bodega de ... calle Granada, este nuevo rincón nace como un refugio para los malagueños, con un ambiente más íntimo, pensado para disfrutar de la gastronomía en calma y con una carta exclusiva que combina tradición, producto y guiños contemporáneos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app