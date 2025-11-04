La relación de Antonio Banderas con El Pimpi: «No me imaginaba que fuera a ser socio del restaurante»

La relación de Antonio Banderas con su Málaga natal es de sobra conocida. El actor y director disfruta de su ciudad cada vez que puede y además, contribuye a la vida social y cultural de la capital de la Costa del Sol a través ... de diversas iniciativas como el teatro Soho o la preparación de galas o actos. Sin embargo, también forma parte de otras empresas de la urbe como es el famoso restaurante El Pimpi.

Elena Cobos, consejera delegada de la empresa, ha recordado en el podcast 'Soy Fomo' cómo conoció a Banderas señalando que «un día le avisaron que estaba el actor en el establecimiento cuando rodaba 'El Camino de los Ingleses'» y le daba vergüenza pero que se lo encontró tomando un vino dulce y acabó apuntando «¡qué bueno está esto!».

Luego, ha comentado en la grabación que «¿cómo me iba a imaginar que Antonio Banderas iba a ser socio de El Pimpi?», uno de los establecimientos hosteleros que más factura en Málaga. Algunos datos que se extraen del restaurante es que tiene 3.000 comensales diarios y 240 empleados, es un buque insignia malagueño y precisamente, tiene como vecino al actor porque vive a pocos metros del establecimiento.

Otros detalles que Elena Cobos señala en el podcast es la historia y los orígenes del restaurante porque su padre fue quien inició el recorrido de El Pimpi que según ella, «en principio, no tiene final» ya que considera que «no tiene precio».

El pasado 2024, Cobos junto a Banderas dieron un salto histórico para El Pimpi porque inauguraron un nuevo establecimiento en Marbella, primer restaurante fuera de la capital malagueña. El actor y director entró en el accionariado en 2017 y la empresa ha experimentado «un nuevo impulso, combinando el espíritu emprendedor con la sabiduría y la experiencia acumulada a lo largo de su historia».