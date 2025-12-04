Pez Lola representará a Málaga en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2026 de Madrid Fusión

Málaga ya tiene representante para el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2026:Croque Gamba Style, la creación del restaurante Pez Lola, ha sido elegida como la mejor tapa de la ciudad tras imponerse en una final muy reñida entre doce propuestas.

La elección culmina la Ruta de la Tapa «Sentir Málaga Tapa a Tapa», un recorrido gastronómico que durante semanas ha puesto en valor el talento de la hostelería malagueña a través de más de 60 tapas creadas expresamente para la ocasión. La competición ha sido organizada por MAHOS, la Asociación de Hosteleros de Málaga, con el objetivo de escoger la receta que representará a la provincia en la gran final nacional que tendrá lugar en enero dentro del marco de Madrid Fusión.

La chef ejecutiva de Pez Lola, Carmen Esteban, durante la final del concurso gurmé

Una final de alto nivel

Los doce finalistas —procedentes de barrios como Centro, El Palo–Pedregalejo, Huelin y Teatinos— presentaron sus elaboraciones ante un jurado profesional compuesto por los chefs Diego Gallegos (Sollo, 1 estrella Michelin) y José Carlos García (JCG, 1 Estrella Michelin).

Ambos evaluaron las tapas con los mismos criterios que se aplicarán en la final nacional: adecuación al formato tapa, sabor, técnica, originalidad, presentación y uso de productos de cercanía.

La ganadora, 'Croque Gamba Style', destacó por su equilibrio de sabor y su capacidad para reinterpretar la tapa malagueña desde un enfoque actual y contundente, cualidades que le han valido a Pez Lola el privilegio de defender a la provincia frente a los mejores establecimientos del país.

﻿

Carmen Esteban presentando su 'croque gamba style' gurmé

Los barrios malagueños como protagonistas

La ruta y su final han puesto de manifiesto el dinamismo gastronómico de Málaga y, especialmente, la fuerza creativa de sus barrios. Para Javier Frutos, presidente de MAHOS, la competición refleja «la diversidad de una hostelería que es pilar económico, identidad cultural y motor del desarrollo de un turismo gastronómico sostenible hacia los barrios de Málaga».

Del mismo modo, la alta participación de público y establecimientos evidencia que la tapa sigue siendo una de las expresiones más vivas de la cocina malagueña: un formato que permite jugar, crear, innovar y, sobre todo, representar la esencia local.

Camino a Madrid Fusión

Con el triunfo de Croque Gamba Style, Pez Lola se prepara ahora para la cita más importante: el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2026, donde competirá con los finalistas de toda España.

Será la oportunidad de mostrar una vez más que la gastronomía malagueña no solo atraviesa un momento de esplendor, sino que compite de tú a tú con los mejores del país gracias a cocineros que combinan arraigo, creatividad y técnica.

Málaga ya tiene tapa. Ahora, le toca conquistar Madrid.