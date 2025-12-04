Suscribete a
Pez Lola representará a Málaga en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2026 de Madrid Fusión

La 'Croque Gamba Style' de Pez Lola se alza como ganadora entre 60 propuestas para representar a Málaga en la final nacional de Madrid Fusión

Dónde comer en Teatinos: nuestros sitios favoritos de este barrio de Málaga

Cristina Torres

Málaga

Málaga ya tiene representante para el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2026:Croque Gamba Style, la creación del restaurante Pez Lola, ha sido elegida como la mejor tapa de la ciudad tras imponerse en una final muy reñida entre doce propuestas.

