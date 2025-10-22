Pepe Cobos, fundador de El Pimpi, recibe el Premio Nacional de Hostelería al Mejor Empresario

El nombre de Pepe Cobos vuelve a resonar en la hostelería nacional. El fundador y alma de El Pimpi, uno de los restaurantes más icónicos de Málaga, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Hostelería 2025 en la categoría de Mejor ... Empresario Hostelero, un reconocimiento otorgado por la Asociación de Hostelería de España que distingue a las figuras más destacadas del sector en todo el país.

Los Premios Nacionales de Hostelería, que celebran este año su XIX edición, cuentan con la participación de las 52 asociaciones territoriales del país —entre ellas, la Federación de Empresarios de Hostelería de Málaga (MAHOS)— y reconocen la labor de aquellos profesionales que, con su trabajo, contribuyen a dignificar y transformar el sector.

Para Javier Frutos, presidente de MAHOS, este galardón «pretende homenajear el trabajo, compromiso y profesionalidad de quienes han sido ejemplo en aspectos clave como la cultura o la innovación. Pepe Cobos —añade— encarna mejor que nadie esos valores y representa la esencia de lo que significa ser hostelero».

Una vida dedicada a Málaga

El reconocimiento llega como colofón a toda una vida de dedicación a la ciudad. Desde los primeros pasos de El Pimpi hasta su consolidación como referente social, cultural y gastronómico, Pepe Cobos ha defendido una hostelería abierta, comprometida y profundamente vinculada a la identidad malagueña.

Más allá del éxito empresarial, su figura simboliza la unión entre gastronomía y territorio: el valor del patrimonio, la hospitalidad y la capacidad de convertir un espacio en un punto de encuentro para generaciones enteras de malagueños y visitantes.

«Este premio no es solo mío»

Visiblemente emocionado, Cobos ha expresado su agradecimiento con palabras que resumen una trayectoria de humildad y vocación:

«Siento un enorme orgullo de recibir un reconocimiento de tanta altura. Ha sido una sorpresa grandísima. Jamás lo hubiera imaginado, ni en el mejor de mis sueños. Este premio no es solo mío, sino de todos los que formamos parte de El Pimpi y de la hostelería malagueña, que tanto trabaja y tanto nos inspira.»

Con este galardón, Pepe Cobos reafirma su lugar como uno de los grandes nombres de la hostelería española. La entrega tendrá lugar el próximo 4 de noviembre en Castellón, durante la gala anual organizada por Hostelería de España, con la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Castellón como anfitriona.