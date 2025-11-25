Palodú consigue su primera estrella Michelin en Málaga: así es la cocina dual de Cristina Cánovas y Diego Aguilar

La Guía Michelin España 2026 ha confirmado lo que llevaba meses sonando en todas las quinielas: Palodú ya luce su primera estrella. El restaurante malagueño, dirigido a cuatro manos por Cristina Cánovas y Diego Aguilar, entra así en el mapa de ... los grandes de la gastronomía nacional en una noche especialmente simbólica, celebrada en Málaga, la ciudad donde nació su proyecto y donde ha crecido su cocina.

La gala, conducida por Jesús Vázquez en el espacio Sohrlin Andalucía, marcaba además el 125 aniversario de la guía. Un escenario de altura que este año jugaba en casa para Palodú y para la escena gastronómica malagueña, convertida durante unas horas en centro absoluto de la alta cocina española. Allí se desvelaron los nuevos restaurantes con estrella, las incorporaciones y las ausencias, en una edición donde el nombre de Palodú ya venía resonando desde la temporada pasada y que finalmente ha visto reconocer su trayectoria.

goma brand narratives

De La Cónsula al firmamento Michelin

La historia de Palodú es, en esencia, una historia malagueña. Cristina y Diego se conocieron en 2012 en la Escuela de Hostelería de Málaga, La Cónsula, cuando aún eran estudiantes. Sus caminos profesionales se bifurcaron brevemente —con pasos por espacios como El Lago, Tickets, Tragabuches o Mugaritz—, pero volvieron a unirse para levantar su primer proyecto en Teatinos, donde abrieron Palodú hace ya más de una década.

Imagen del salón de Palodú goma brand narratives

Aquel local inicial, más cercano al formato gastrobar, fue evolucionando hacia una cocina más personal, técnica y profundamente andaluza. En 2023 dieron un salto decisivo al trasladarse al centro de la ciudad, muy cerca del Mercado de Atarazanas. Ese movimiento consolidó su apuesta por una cocina que combina memoria y contemporaneidad, con una identidad malagueña que se reconoce en cada plato, ya sea a través de ajoblancos, gazpachuelos, productos de lonja o reinterpretaciones de recetario local.

Algunos platos de Palodú, el nuevo estrella Michelin en Málaga Goma Brand Narratives

Cocina dual con sello malagueño

Palodú funciona desde sus inicios como un tándem perfecto: creatividad y sensibilidad por parte de Cristina; método, precisión y estructura por parte de Diego. Una cocina dual que se expresa en dos menús degustación que cambian de forma constante y que se nutren casi exclusivamente de producto local, con proveedores que forman parte del ADN del restaurante: pescaderías de Atarazanas, el Mercado del Carmen o pequeños productores.

El resultado es una lectura actualizada de lo que significa cocinar desde Málaga y desde Andalucía hoy. Jureles afinados, salmonetes en gazpachuelo, gambas en pilpil de colágeno, fondos impecables y postres donde conviven tradición y guiños personales —como el bizcocho con chantilly, palodú y caramelo de miso— componen un estilo reconocible que ha encontrado una comunidad de clientes fieles.

El equipo de Palodú goma brand narratives

Un reconocimiento anunciado

El nuevo brillo en la puerta de su restaurante no es una sorpresa. Palodú ya contaba con un Sol Repsol y con la distinción de Recomendado Michelin, y su nombre había ganado fuerza durante el último año entre críticos y cocineros. Su llegada a la estrella confirma la madurez de un proyecto que ha sabido crecer sin prisa y sin renunciar a su identidad.

Málaga, anfitriona este año de la gala, celebra además que uno de sus restaurantes más genuinos sea ahora también uno de los más reconocidos. Para Cristina y Diego, este es un punto de inflexión en una historia que empezó en las aulas de La Cónsula y que hoy se escribe desde la excelencia.