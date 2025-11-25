Suscribete a
Palodú consigue su primera estrella Michelin en Málaga: así es la cocina dual de Cristina Cánovas y Diego Aguilar

El firmamento gastronómico de Málaga vuelve a iluminarse con una nueva estrella Michelin: la que ha conseguido el restaurante Palodú en la gala celebrada en la capital malagueña este 25 de noviembre

Cristina Cánovas y Diego Aguilar, chefs y propietarios del restaurante Palodú, en Málaga, que acaba de conseguir su primera estrella Michelin
Cristina Cánovas y Diego Aguilar, chefs y propietarios del restaurante Palodú, en Málaga, que acaba de conseguir su primera estrella Michelin

Cristina Torres

Málaga

La Guía Michelin España 2026 ha confirmado lo que llevaba meses sonando en todas las quinielas: Palodú ya luce su primera estrella. El restaurante malagueño, dirigido a cuatro manos por Cristina Cánovas y Diego Aguilar, entra así en el mapa de ... los grandes de la gastronomía nacional en una noche especialmente simbólica, celebrada en Málaga, la ciudad donde nació su proyecto y donde ha crecido su cocina.

