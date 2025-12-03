La Navidad más dulce vuelve a Ronda: así será la gran Muestra de Repostería Conventual de Málaga

La tradición más dulce de la provincia vuelve a Ronda. Del 6 al 8 de diciembre, el Palacio de Congresos de Ronda acoge la III Muestra de Repostería Conventual de Málaga, una cita que se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos ... más especiales de estas fechas. Este año participarán diez comunidades religiosas —nueve malagueñas y un monasterio invitado de Osuna—, lo que convierte a Ronda en el epicentro andaluz de la repostería conventual.

Un encuentro que crece, se profesionaliza y confirma algo que la gastronomía andaluza lleva tiempo reivindicando: los dulces elaborados en conventos no solo son tradición, sino también excelencia. No es casualidad que, por primera vez, los Soletes Repsol de Navidad 2025 hayan incluido dos conventos malagueños entre sus recomendaciones, reconociendo el valor gastronómico, cultural y patrimonial de estas elaboraciones centenarias. Una señal clara de que este universo dulce tiene más vigencia que nunca.

Cartel de presentación de la III Muestra de Repostería Conventual de Málaga gurmé

Un patrimonio vivo… y delicioso

La muestra está organizada por Carta Malacitana, La Leonera Comunicación y Turismo de Ronda, con el apoyo del Ayuntamiento, la Diputación de Málaga (a través de Sabor a Málaga) y la colaboración del Obispado de Málaga, la Real Hermandad del Santo Entierro y la DOP Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga.

El objetivo es claro: poner en valor la repostería conventual como motor cultural y económico para las comunidades de clausura, guardianas de recetas transmitidas generación tras generación. Su trabajo artesanal —silencioso, paciente, minucioso— sostiene no solo sus economías, sino también el patrimonio histórico que custodian.

Rosquillas de vino fritas gurmé

Qué podrás encontrar

Durante el puente podrás adquirir algunos de los dulces más emblemáticos de la provincia: yemas del Tajo, mantecados, alfajores, roscos de vino, gañotes, pestiños, turrones, batatines, roscos de aceite, además de otras elaboraciones que algunas comunidades están introduciendo para mantener viva la tradición sin renunciar a la evolución.

Una oportunidad única para descubrir —y apoyar— el trabajo de estas comunidades, cuyas cocinas concentran buena parte de la memoria gustativa de la Navidad en Málaga.

Vitrina de dulces de confitería Daver, en Ronda gurmé

Una novedad importante: formación para seguir todo el año

Por primera vez, la muestra incorpora un programa formativo posterior a las fiestas: talleres de chocolate y roscón de Reyes impartidos por David Verdú (Pastelería Daver) y cursos de higiene alimentaria y calidad a cargo de Laboratorios Vázquez de Ronda.

Un paso decisivo para ayudar a los conventos a producir durante todo el año, diversificar su oferta y asegurar la continuidad de este patrimonio gastronómico.