La Navidad más dulce vuelve a Ronda: así será la gran Muestra de Repostería Conventual de Málaga

Ronda celebra una nueva edición de su cita más dulce, un escaparate de yemas, pestiños, mantecados y otras recetas que sobreviven gracias al trabajo de las comunidades de clausura

Yemas del Tajo, uno de los dulces típicos de Ronda que podrán adquirirse en la III Muestra de Repostería Conventual de Málaga del 6 al 8 de diciembre
Cristina Torres

Málaga

La tradición más dulce de la provincia vuelve a Ronda. Del 6 al 8 de diciembre, el Palacio de Congresos de Ronda acoge la III Muestra de Repostería Conventual de Málaga, una cita que se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos ... más especiales de estas fechas. Este año participarán diez comunidades religiosas —nueve malagueñas y un monasterio invitado de Osuna—, lo que convierte a Ronda en el epicentro andaluz de la repostería conventual.

