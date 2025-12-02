Suscribete a
Los nuevos Soletes Repsol de Málaga: desde bares y restaurantes hasta obradores de conventos para disfrutar esta Navidad

La Guía Repsol acaba de lanzar los nuevos Soletes de Navidad con ocho nuevas direcciones: bares con alma, tascas que resisten al paso del tiempo, confiterías históricas y, por primera vez, dos conventos

Restaurantes Bib Gourmand en Málaga: cinco sitios con calidad Michelin a precios accesibles

Pulpo de Taska Laksa, dulces navideños de Dover (Ronda) y guiso de garbanzos del bar Zúrich, tres de los ocho nuevos Soletes Repsol de Navidad de Málaga
Cristina Torres

Málaga

Los Soletes de Navidad —la distinción más joven de la Guía Repsol— llegan este año con una novedad: por primera vez incluyen recomendaciones de conventos, reconociendo la labor artesana de comunidades religiosas que mantienen vivo el recetario dulce tradicional.

En total, Andalucía suma 56 ... locales en esta edición y ocho pertenecen a la provincia de Málaga, repartidos entre bares, confiterías históricas y obradores conventuales.

