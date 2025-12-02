Los nuevos Soletes Repsol de Málaga: desde bares y restaurantes hasta obradores de conventos para disfrutar esta Navidad

Los Soletes de Navidad —la distinción más joven de la Guía Repsol— llegan este año con una novedad: por primera vez incluyen recomendaciones de conventos, reconociendo la labor artesana de comunidades religiosas que mantienen vivo el recetario dulce tradicional.

En total, Andalucía suma 56 ... locales en esta edición y ocho pertenecen a la provincia de Málaga, repartidos entre bares, confiterías históricas y obradores conventuales.

Según la propia guía, los Soletes destacan esos espacios con encanto, cercanos, reconocibles, donde la propuesta es honesta y el ambiente tiene algo que los hace especiales, especialmente en estas fechas.

Monasterio de Jesús María del Socorro (Archidona), nuevo Solete Repsol de Málaga gurmé

Una distinción que celebra lo cotidiano

Los Soletes no buscan el brillo de una estrella ni discursos sobre técnica o alta cocina. Señalan esos espacios que la gente recomienda sin pensarlo, donde la autenticidad vale más que cualquier tendencia. Y en ese sentido, Málaga vuelve a destacar por esa mezcla tan suya: bares de barrio con solera, obradores que aún huelen a manteca y azúcar tostado, y rincones que forman parte del mapa emocional de la provincia.

Huevos fritos con patatas de bar Zúrich, en Málaga gurmé

Una guía perfecta para celebrar la Navidad con sabor malagueño

A continuación, compartimos los nuevos Soletes Repsol de Málaga para saborear esta Navidad.

Soletes Repsol de Navidad 2025 Estos son los nuevos de Málaga Tasca Laska (Avenida de la Aurora / La Malagueta, Málaga)

El Descorche (Calle Álamos, Málaga)

Zurich (Echeverría del Palo, Málaga)

Cortijo de Pepe (Plaza de la Merced, Málaga)

Confitería Daver (Ronda)

La Antequerana (Antequera)

Monasterio de Jesús María del Socorro (Archidona)

Museo Conventual de las Carmelitas Descalzas (Antequera)

La Guía Repsolha presentado este lunes los Soletes de Navidad en el Carmen de los Mártires de Granada, en colaboración con la Diputación. El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz Sánchez, ha entregado los galardones en la provincia junto con María Ritter, directora de al Guía Repsol.

Los Soletes son la calificación más joven de la Guía Repsol y premia a esos «rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente». Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su «principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver».