Mesón Astur, el restaurante asturiano que conquista Málaga

Apenas unos metros separan la Plaza del Carbón del pequeño local que desde hace más de dos décadas lleva un pedazo de Asturias al corazón de Málaga. En la calle Capitán número 3 se encuentra Mesón Astur, un restaurante que ... ha sabido conservar intacto su espíritu familiar y esa forma de entender la cocina que no necesita alardes: solo buen producto, recetas honestas y una barra donde nunca falta la sidra.

Una historia de raíces

La aventura comenzó en 2001, cuando el ovetense Eduardo Terente, acompañado de su pareja Ana Belén Escandón, decidió abrir un restaurante asturiano en la Costa del Sol tras haber regentado un chigre —bar típico del norte— en su tierra natal. La idea era sencilla: reproducir en el sur esa calidez de los mesones asturianos, donde el trato cercano y el sabor de los guisos de cuchara son parte de la identidad.

Desde entonces, el local mantiene su estética tradicional, con un aire informal y acogedor que invita a quedarse. Aquel primer cuadro colgado en la pared con los nombres de los amigos que ayudaron a levantar el negocio sigue recordando los inicios de una historia construida a base de esfuerzo, constancia y buena cocina.

Platos de Mesón Astur Gurmé

Cocina asturiana con alma

En su carta conviven los grandes clásicos del recetario del norte: fabada, chorizos a la sidra, escalopines al Cabrales, pastel de cabracho o pulpo a la brasa, además del mítico cachopo, que elaboran por encargo. No faltan tampoco las croquetas, las patatas al cabrales o los guisos caseros que cada día perfuman el local con aromas familiares.

La sidra natural, escanciada al modo tradicional por el propio Eduardo, sigue siendo el hilo conductor de cada comida. Porque más que un restaurante, Mesón Astur es una extensión de la cultura asturiana en el sur: un lugar donde disfrutar de platos generosos, conversaciones de sobremesa y ese inconfundible acento del norte que, desde hace más de veinte años, ya forma parte del paisaje malagueño.