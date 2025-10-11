Suscribete a
La Ñora, o el bar donde sirven los desayunos más potentes de Málaga

En la calle Gerona se sirve cada mañana uno de los desayunos más contundentes de la ciudad: pitufos imposibles de cerrar, rellenos de carne mechada, jamón asado con queso semicurado o solomillo en manteca

La Ñora, o el bar donde sirven los desayunos más potentes de Málaga

Cristina Torres

Málaga

Cristina Torres

Málaga

Hay desayunos que abren el apetito y otros que te hacen replantearte el resto del día. En La Ñora, lo habitual es lo segundo. Frente al Mesón Astorga, este pequeño restaurante familiar se ha convertido en una institución malagueña gracias a sus pitufos ... gigantes, cargados de ingredientes que desbordan el pan y la lógica.

