La mayor feria de quesos llega a este pueblo de Málaga con entrada gratuita

La mayor feria de quesos la provincia vuelve a escena y lo hace en uno de los enclaves con más vida gastronómica de la Costa del Sol.Estepona acogerá del 12 al 14 de diciembre la XI Feria del Queso 'Popi' ... Sabor a Málaga, un mercado al aire libre que ocupará la zona del Paseíllo, en plena calle Real, con horario continuado de 12.00 a 22.00 horas y acceso gratuito.

Un escaparate para el queso malagueño

El objetivo de la feria abarca más de poder probar y degustar quesos, sino que busca dar visibilidad a la calidad y variedad de los quesos elaborados en la provincia y en el resto de Andalucía. Cerca del 80% de los productores presentes llegan desde distintos puntos de Málaga, lo que convierte este encuentro en una de las grandes plataformas anuales para el sector lácteo local.

Los asistentes podrán conocer y adquirir una amplia colección de quesos artesanos —de vaca, cabra, oveja y mezclas—, cremas, yogures y distintos derivados lácteos elaborados por pequeñas queserías que trabajan con métodos tradicionales. Es, además, una oportunidad para hablar directamente con los productores y descubrir cómo se elaboran muchas de las referencias que ya forman parte del recetario malagueño.

Cartel de la feria de quesos de Estepona gurmé

Mucho más que queso

Aunque el queso es el centro de la feria, el evento funciona como un auténtico mercado gastronómico en plena campaña navideña. Las casetas incluirán también: frutos secos tostados por productores locales, aceites de oliva virgen extra, aceitunas y encurtidos, vinos de distintas bodegas malagueñas, patés y otras elaboraciones artesanas.

La combinación de productos permite que la feria se convierta en un lugar para comprar, degustar y preparar las mesas de Navidad con productos de proximidad. Todos ellos bajo el paraguas de la marca Sabor a Málaga, que refuerza su presencia con la participación de más de una treintena de expositores.

Dónde y cuándo

La feria se instalará en la zona del Paseíllo, una de las áreas más transitadas del centro de Estepona. Abrirá del 12 al 14 de diciembre, con un horario amplio —de 12.00 a 22.00 horas— pensado para visitantes, familias y quienes quieran disfrutar de un paseo gastronómico sin prisa.