AGENDA GASTRONÓMICA

La mayor feria de quesos llega a este pueblo de Málaga con entrada gratuita

Estepona acogerá del 12 al 14 de diciembre la XI Feria del Queso 'Popi' Sabor a Málaga, un mercado al aire libre que ocupará la zona del Paseíllo, en plena calle Real, con horario continuado de 12.00 a 22.00 horas y acceso gratuito

Del 12 al 14 de diciembre, vuelve la XI Feria del Queso 'Popi' Sabor a Málaga a Estepona
Cristina Torres

Málaga

La mayor feria de quesos la provincia vuelve a escena y lo hace en uno de los enclaves con más vida gastronómica de la Costa del Sol.Estepona acogerá del 12 al 14 de diciembre la XI Feria del Queso 'Popi' ... Sabor a Málaga, un mercado al aire libre que ocupará la zona del Paseíllo, en plena calle Real, con horario continuado de 12.00 a 22.00 horas y acceso gratuito.

