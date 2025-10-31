Cierra el restaurante Noviembre tras casi quince años en el centro de Málaga

El restaurante Noviembre, uno de los locales más emblemáticos del centro de Málaga, ha cerrado sus puertas tras casi quince años de actividad en la confluencia de las calles Cárcer y Álamos. El establecimiento, que se convirtió en un referente por su apuesta temprana ... por la cocina saludable, los productos orgánicos y los brunchs en una época en la que apenas existían en la ciudad, se despide tras una trayectoria consolidada y una clientela fiel.

Noviembre fue pionero en ofrecer ensaladas, hamburguesas con alma orgánica, tartares, croquetas o gyozas, además de una amplia variedad de opciones vegetarianas y sin gluten. Con una estética cuidada y un ambiente cosmopolita, el local logró consolidarse como un punto de encuentro habitual en una zona donde la competencia gastronómica ha crecido de forma exponencial en los últimos años.

Su cierre marca el final de una etapa en un centro de Málaga en constante transformación, donde las nuevas aperturas conviven con la desaparición de negocios con historia. En los últimos tiempos, la creciente oferta de desayunos y brunchs con filosofía similar ha multiplicado la competencia en la zona, un entorno cada vez más dinámico y volátil.

El espacio que hasta ahora ocupaba Noviembre no permanecerá vacío por mucho tiempo. El grupo Eatology, responsable de conocidos restaurantes en la ciudad como Niccia, Tatanegro o Puerto Cristal, será el encargado de abrir un nuevo concepto gastronómico en el número 18 de la calle Álamos.

Aunque aún no se han desvelado los detalles del proyecto, su llegada promete mantener la vitalidad culinaria de una de las esquinas más transitadas y simbólicas del casco histórico malagueño.