Atrezzo, el restaurante italiano de Antonio Banderas, organiza un menú a cuatro manos con Noi de Madrid

El sector de la restauración lleva años reiventándose. Ya no vale sólo con dar bien de comer, que evidentemente es lo importante, sino que hay que ir un paso más allá. Las redes sociales han transformado la forma de comunicar las acciones de ... los restaurantes, que también están llevando a cabo más acciones de reuniones de grupos e, incluso, de organización de eventos con otros negocios hosteleros. Y eso es lo que va hacer este jueves Atrezzo. Este restaurante italiano de Málaga, que es propiedad de Antonio Banderas a través del Grupo Tercer Acto, ha preparado un menú a cuatro manos.

Será con Noi de Madrid y su chef Gianni Pinto, que se traslada a la Costa del Sol para ser partícipe de una jornada gastronómica centrada en la cocina italiana. El evento constará de tres partes. La primera, a las 20.30 horas con la llegada de los comensales, será una breve introducción sobre los platos y el maridaje que se servirá a continuación. Serán el chef Gianni Pinto y José Manuel Méndez quienes explicaran los platos y la elaboración de los mismos en los que mayormente se han utilizados productos de temporada como las setas y la trufa, quienes cobran el protagonismo en la cocina durante los meses de otoño.

En la segunda, el sumiller William Sequeira explicará cada uno de los vinos italianos que han sido seleccionados para maridar a la perfección cada uno de los bocados elaborados por los chefs antes mencionados. Y finalmente llegará la mejor parte: degustar el menú.

El menú a cuatro manos de Atrezzo y Noi

Los entrantes estarán conformados por pizza bianca de fermentación lenta cocida en sartén de hierro coronada con stracciatella cremosa, anchoas de Santoña de primera calidad y carpaccio de trufa negra. Y estará maridado con VecchioFlorio Marsala Superiore Dry 2020. Le seguirán unos puerros tiernos cocinados lentamente en aceite de oliva, marcados a la brasa para aportar notas ahumadas, acompañados de una salsa cremosa de setas silvestres y coronados con caviar de trufa negra. Irán acompañados de Spumante Giorgi Blanc de Noir By Lodola.

También se podrá degustar una salsiccia artesanal salteada con porcini de temporada, servido con huevo poché a baja temperatura y una espuma ligera de Parmigiano Reggiano 20 meses. El maridaje será Spumante Foss Marai Roös.

Los primeros platos serán un risotto de carabineros con su tartar y mantequilla de trufa blanca, maridado con Irisse D.O.P. Montecucco 2023. Seguidamente, se probará pasta seca de alta calidad italiana, cocinada al dente y salteada con porcini, emulsión de yema, pecorino romano y pimienta negra. Una interpretación otoñal de la carbonara clásica. El vino para maridar será un Laurento Sangiovese Riserva 2021.

El segundo plato será una carrillera de ternera cocida lentamente en vino Barolo, servida con puré fino de apionabo, chalotas confitadas y salsa ligada con trufa negra. Estará maridado con Barolo Tre Utin Gagliasso 2020. Y se terminará el menú con un postre que consistirá en una panna cotta cremosa y delicadamente salada, infusionada con Parmigiano Reggiano 24 meses, servida con láminas de trufa negra y un hilo de miel de flores. El vino para cerrar será un Firriato Terre D'ocra Moscato 2022.