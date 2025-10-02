Vôvem Estepona: el nuevo templo carnívoro de la Costa del Sol

En la Costa del Sol hay un nuevo destino para los amantes de la carne. Se llama Vôvem Estepona y, aunque abrió hace unos meses, todavía resuena como una de las incorporaciones más potentes al panorama gastronómico de la zona. El Grupo Magna Spain, responsable también del ya consolidado Vôvem en Nueva Andalucía, ha apostado por Estepona con un espacio que combina arquitectura contemporánea, naturaleza y el sello inconfundible de un asador de carne madurada que se ha convertido en referencia para carnívoros exigentes.

Un espacio diseñado para disfrutar

El edificio no pasa desapercibido: líneas modernas, volúmenes orgánicos y una terraza rodeada de olivos y jardines que invitan a alargar las sobremesas. Dentro, la amplitud del salón y la cuidada iluminación recrean una atmósfera que mezcla sofisticación y calidez, pensada tanto para cenas relajadas como para encuentros más formales.

La carta: carne al máximo nivel

La cocina de Vôvem Estepona mantiene la esencia de su hermano mayor en Marbella: carnes premium maduradas en cámara propia y cocinadas con precisión sobre brasas de encina. En carta aparecen piezas de vacuno mayor como la rubia gallega certificada, la frisona de los Alpes de Allgäu, el black angus de Kansas —premiado en el World Steak Challenge 2024— o el codiciado wagyu negro japonés raza pura, certificado como Kobe Beef Hyogo 6+.

Además, hay opciones para compartir que ya son emblema de la casa: steak tartar cortado a cuchillo, croquetas de carabinero, carpaccio de wagyu con caviar de aceite o la ensaladilla Vôvem con tartar de atún y piparras. Y para quienes prefieren pescados o arroces, la parrilla ofrece corvina soasada con encina y tomillo, lomo de bacalao premium o un arroz meloso de solomillo y setas.

Mucho más que carne

La propuesta se completa con entrantes de corte creativo (buñuelos de corvina con gel de shiso, burrata con cecina y tomate, canelón de aguacate relleno de marisco) y con guiños más informales como los brioches de steak tartar o atún acevichado, perfectos para abrir boca. La carta de vinos y cócteles redondea una experiencia gastronómica que, en apenas unos meses, ya ha fidelizado clientela local e internacional.

Un asador con futuro

Con esta apertura, el Grupo Magna Spain refuerza su apuesta por la Costa del Sol. Vôvem Estepona llega con vocación de convertirse en punto de encuentro para quienes buscan una cocina de producto con carácter y un espacio donde el detalle importa tanto como la materia prima.