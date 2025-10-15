Valhalla Grill lleva sus hamburguesas 'vikingas' a Teatinos

El rugido de la parrilla vuelve a escucharse, esta vez en el corazón de Teatinos. El restaurante Valhalla Grill, conocido por sus hamburguesas «de fuerza vikinga», acaba de inaugurar su segundo local en calle Jano, 9, ampliando así su reinado más allá ... del primer establecimiento en Alameda de Capuchinos, 61.

La propuesta mantiene intacta la esencia que lo ha convertido en un referente entre los carnívoros malagueños: hamburguesas smash elaboradas con carne de vaca madurada, combinaciones audaces y un punto canalla que recorre toda la carta.

En el nuevo local de Teatinos se puede disfrutar de creaciones como la 'Thor', con doble carne aplastada, bacon «calcinado», cheddar, barbacoa, mayonesa y aros de cebolla; la 'Frigg', con vaca rubia gallega, huevo, mayonesa trufada y queso gouda; o la 'Kratos', coronada con mermelada de bacon y «cenizas de Kratos».

También figuran la 'Odín', con cuatro carnes smash y salsa cheddar, o la 'Hela', con chipotle picante y carne de vaca madurada. Las hamburguesas oscilan entre los 11,95 y 15,95 euros.

Entrantes de Valhalla Grill Gurmé

Entrantes para compartir (o no)

El ritual vikingo comienza con entrantes como las 'patatas Ivar', 'nachos Midgard' con pulled pork y guacamole o las 'Fries Pork Asgard', patatas con pulled pork, cheddar y salsa ranchera.

Entre los imprescindibles están también las tiras de pollo rebozadas o los bocaditos de costilla a baja temperatura con sabor a barbacoa (9,95 €).

Smash burger de Valhalla Grill Gurmé

El final dulce de los dioses

Para los más golosos, la carta cierra con los 'dulces de Asgard', tequeños rellenos de Nutella «amasados por el mismísimo Odín», a 3,95 €. Una forma perfecta de terminar un banquete digno del Valhalla.

Espíritu nórdico en clave malagueña

Inspirado en la mitología escandinava, el concepto Valhalla combina estética nórdica, ambiente desenfadado y cocina americana con guiños creativos. El resultado: un espacio de culto para quienes disfrutan de las hamburguesas potentes, las salsas caseras y las combinaciones sin miedo al exceso.

Con esta nueva apertura en Teatinos, Valhalla Grill refuerza su apuesta por una cocina urbana, pensada para devorar con las manos y disfrutar con los cinco sentidos. Porque, como ellos mismos proclaman, «en el Valhalla no se come, se conquista».