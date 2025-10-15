Suscribete a
Valhalla Grill lleva sus hamburguesas 'vikingas' a Teatinos

Se trata del segundo local de este restaurante especializado en 'smash burgers' con recetas inspiradas en la mitología nórdica y una apuesta firme por las carnes maduradas

Valhalla Grill está especiaizado en smash burgers y acaba de estrenarse en la calle Jano de Teatinos
Cristina Torres

Málaga

El rugido de la parrilla vuelve a escucharse, esta vez en el corazón de Teatinos. El restaurante Valhalla Grill, conocido por sus hamburguesas «de fuerza vikinga», acaba de inaugurar su segundo local en calle Jano, 9, ampliando así su reinado más allá ... del primer establecimiento en Alameda de Capuchinos, 61.

