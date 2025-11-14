Suscribete a
Tres aceites cordobeses, entre los diez mejores del mundos egún la Guía EVOOLEUM 2025

Knolive Epicure, Parqueoliva Serie Oro y Rincón de la Subbética sitúan a Córdoba en la élite internacional del aceite de oliva virgen extra

Mercedes Ordóñez

Córdoba

Córdoba vuelve a brillar con luz propia en el firmamento del aceite de oliva virgen extra. Tres AOVEs cordobeses han sido reconocidos entre los diez mejores del mundo en la Guía EVOOLEUM 2025, uno de los rankings internacionales más prestigiosos dedicados al oro líquido.

