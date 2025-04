El restaurante Alma Ezequiel Montilla galardonado en los Reconocimientos al Mérito Turístico 2024

El restaurante Alma en Puente Genil, bajo la dirección del prestigioso chef Ezequiel Montilla, ha sido reconocido como la mejor empresa turística de restauración en la entrega de los Reconocimientos al Mérito Turístico 2024 , otorgados por la Diputación de Córdoba. El galardón, entregado durante la noche del lunes 23 de septiembre en un acto celebrado en el emblemático Patio Barroco del Palacio de la Merced, premia la destacada labor del restaurante, que ha cosechado importantes distinciones en los últimos años por su innovadora y comprometida propuesta gastronómica.

Ezequiel Montilla, al frente de los fogones de Alma, ha sabido fusionar la tradición culinaria de Córdoba con técnicas contemporáneas y sabores de otras partes del mundo, ya que la cocina del restaurante cuenta con influencias francesas y marroquíes. Este reconocimiento destaca no solo el talento y la creatividad de Montilla, sino también su capacidad para atraer a turistas nacionales e internacionales , interesados en descubrir los sabores auténticos de la región. «Para mí es un orgullo representar a mi pueblo en un evento de este nivel. Una responsabilidad debido a la dilatada experiencia de mis compañeros galardonados, ya que Alma aún es un proyecto muy joven, no llegamos aún a los 5 años de antigüedad. Una felicidad, porque me acompañaron mis padres que siempre están ahí haciendo el trabajo que menos se ve. Una motivación para seguir trabajando en este sueño», comenta el chef al preguntarle desde Gurmé Córdoba por el premio.

Durante la ceremonia, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, destacaba la importancia del turismo para la economía de la provincia, subrayando que Córdoba está en el camino de alcanzar cifras récord este año, con casi 600.000 visitantes en el primer semestre de 2024 , un aumento del 9% respecto al año anterior. Fuentes elogió la labor de empresas como el restaurante Alma en Puente Genil, que con su apuesta por la calidad y la autenticidad, contribuyen al crecimiento del sector turístico local de manera sostenible.

Embajador en Japón

El galardón llega en un momento clave para Montilla, quien recientemente ha destacado a nivel internacional tras ser embajador de la gastronomía andaluza durante una semana en el prestigioso Hotel InterContinental Yokohama Grand en Tokio. Su presencia en Tokio refuerza su perfil como uno de los chefs andaluces más influyentes del panorama actual, llevando la cocina de Córdoba a un escenario global.

Asimismo, este reconocimiento pone de relieve una vez más el esfuerzo y la dedicación de Ezequiel Montilla y su equipo, que han conseguido posicionar al restaurante Alma no solo como un destino gastronómico de referencia en Puente Genil, sino como un emblema de la cocina cordobesa en el panorama nacional e internacional.