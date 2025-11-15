Sant'Angelo, el encanto de los sabores de Roma en Córdoba

El monumental castillo de Sant'Angelo de Roma, que les fascinó en un viaje reciente, nombra a su restaurante italiano en Córdoba, que es una ventana abierta a la gama de sabores de aquel país y a sus elaboraciones clásicas. Sant'Angelo lo regentan Yesica ... López en la cocina y Jaime Conde en sala.

El 13 de septiembre de 2024 ella hizo realidad su sueño desde que era niña, pues siempre andaba ayudando a su abuela a preparar la comida aun cuando ni siquiera alcanzaba y tenía que subirse en un taburete.

Lucentina de nacimiento, estudió el grado de Cocina, luego hizo las prácticas en Córdoba y estuvo en varios establecimientos. Aunque primero se decantaba más por la pastelería ha ampliado el horizonte en su propio negocio tras quedarse prendada por los platos italianos: «Me enamoré de Italia y de su gastronomía», reconoce.

Jaime Conde y Yesica López, ante la fotografía del castillo de Sant'Angelo Rafael carmona

De ahí que en la pasta fresca, las pizzas que elabora con la masa al estilo romano, caracterizada por ser fina, y la fermentación lenta recree esa gastronomía con solo acudir a su establecimiento situado en la avenida Arroyo del Moro, número 10.

Los productos que emplea son en un 80% de procedencia italiana: la mozzarella y todos los embutidos, como la salchicha picante, la nduja, las setas para hacer la salsa, el guanciale, el provolone y el grana padano.

Quizá la pizza más atrevida e intensa de Sant'Angelo es la diavola, hecha con base de tomate casera, mozzarella fior di latte, salchica picante y la nduja calabresa.

En la carta también se encuentra la pizza Layeica, con el contraste que le dan la base de tomate, mozzarella fior di latte, york, bacón queso de cabra, y entre las pizzas gourmet destaca la Nonna Aracoeli, que son en homenaje a su familia. La masa madre lleva sus horas de fermentación y el hacerse a la piedra volcánica le da un sabor único.

Variedad Todas las pizzas de Sant'Angelo, incluidas las gourmet, llevan masa fina, al estilo romano

Los amantes de lo sencillo tienen a su alcance la margarita, la carbonara y la prosciutto, y los que dan un paso más, la barbacoa, la caprese, la de atún, peperoni, de la huerta y cuatro formaggi.

En cuanto a las pastas frescas, López realza la amatriciana, la carbonara original, un poquito más jugosa con algo más de salsa porque sigue el estilo de Nápoles (con guanciale, yema de huevo, pecorino y pimienta negra), la boloñesa, al pesto, y acaba de incorporar la al olio. También hay canelones trufados.

Jaime Conde, ante las cajas de pizza Rafael carmona

La pasta al aglio e olio va elaborada con ajo, aceite de oliva, chile rojo, sal y un toque de queso parmesano en polvo siguiendo la receta napolitana con toque picante y aromático que transporta directo a Italia. Los entrantes también son italianos, como el provolone, el pan de ajo tradicional, las patatas chedar y un par de ensaladas, la de la casa y césar.

El toque italiano en el apartado de los vinos se encuentra en Gran Passione (Veneto roso) y Sangue di Giuda (friante tinto), aunque también hay Rioja, Ribera del Duero y verdejo.

Interior del restaurante italiano Sant'Angelo Rafael Carmona

Para coronar ese viaje los postres van desde la tarta de queso manchego al canoli siciliano con relleno de ricota, nutella y pistacho, de los que dice que «el de pistacho y la ricota no pueden faltar porque es lo típico de allí de Italia», y el de nutella es ideal para los más golosos. También hay culant de chocolate. Si hay tiempo suficiente algunos días hace el tiramisú en el mismo momento y le quita el molde delante del cliente.

El horario de apertura en otoño es de miércoles a domingo, de una y media a tres y media, y a partir de las ocho y media hasta las once y media. Si es festivo el lunes o el martes sí abren.

El público que acude suele oscilar entre los 25 y los 50 años de edad, al que le gusta trasladarse mentalmente por unas horas a la bella Italia mientras se pierde en la decoración mural con la imponente fotografía del castillo de Sant'Angelo.