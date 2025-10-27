Montilla prepara su XXXV Paella Gigante: 3.500 raciones

La asociación Centuria Romana Munda ya calienta motores para su tradicional Paella Gigante, que celebrará su 35.ª edición el próximo 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos. El evento vuelve a convertirse en uno de los grandes encuentros gastronómicos de la provincia ... de Córdoba, con un menú colectivo que alcanzará las 3.500 raciones, alrededor de 500 más que el pasado año.

¿Cuándo es la paella en Montilla? XXXV Paella Gigante Fecha: 1 de noviembre

Lugar: Plaza de la Aurora de Montilla (Córdoba)

La cita tendrá lugar en el barrio de Las Casas Nuevas, donde cada año voluntarios, romanos y colaboradores preparan una paellera monumental para todos los asistentes. En esta edición especial de aniversario, junto a la paella también se servirá el postre tradicional de «gachas».

Durante la presentación, el presidente de la Centuria Romana Munda, Rafael Cabello, explicó que «celebramos 35 años de historia… ya es una tradición consolidada desde que un grupo de romanos decidió empezar esta actividad». Entre las novedades de este año se encuentran una ruta motera (con Vespas, Harley-Davidson y otros vehículos) que finalizará en el lugar de la paella, y un concierto-tributo con la banda Los Hombres Rana, homenaje a El Último de la Fila, que se celebrará entre las 18:00 y 20:00 horas.

El evento se enmarca en un proyecto comunitario: el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, aseguró que «la paella se ha convertido en una tradición de Montilla. No se entiende el 1 de noviembre sin la Paella Gigante de los Romanos».

Las entradas están disponibles ya en la web oficial de la Centuria Romana Munda, donde también se pueden adquirir las bolsas con cuenco, jarra, bebida y postre. Esta edición facilita además la compra online para asegurar la participación desde fuera de Montilla.

Esta iniciativa gastronómica, que aúna historia, comunidad y cocina para miles de personas, reafirma una vez más el papel de Montilla como epicentro de eventos populares que celebran la cocina colectiva y la tradición cordobesa.