Suscribete a
ABC Premium

ACTUALIDAD

Montilla prepara su XXXV Paella Gigante: 3.500 raciones

La fiesta culinaria más esperada del otoño cordobés tendrá lugar el 1 de noviembre con música, rutas y tradiciones

Paco Villar (Terra Olea): «En Garum 2.1 me siento como en casa. Son una familia maravillosa»

XXXV Paella Gigante en Montilla
XXXV Paella Gigante en Montilla PACO MEJÍAS

GURMÉ

Córdoba

La asociación Centuria Romana Munda ya calienta motores para su tradicional Paella Gigante, que celebrará su 35.ª edición el próximo 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos. El evento vuelve a convertirse en uno de los grandes encuentros gastronómicos de la provincia ... de Córdoba, con un menú colectivo que alcanzará las 3.500 raciones, alrededor de 500 más que el pasado año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app