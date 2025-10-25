Suscribete a
Paco Villar (Terra Olea): «En Garum 2.1 me siento como en casa. Son una familia maravillosa»

El chef Paco Villar, al frente del restaurante cordobés Terra Olea comparte sus lugares imprescindibles para disfrutar dentro y fuera de los fogones

Córdoba celebra la Ruta Gastronómica Córdoba Virgen Extra: una semana dedicada al oro líquido

El chef Paco Villar del restaurante Terra Olea en Córdoba
El chef Paco Villar del restaurante Terra Olea en Córdoba TERRA OLEA

Mercedes Ordóñez

Córdoba

Natural de Nueva Carteya (Córdoba), Paco Villar ha conseguido con Terra Olea situarse entre los grandes nombres de la gastronomía andaluza gracias a su cocina.

Formado junto a figuras como Paco Morales o Kisko García, Villar combina la técnica con el respeto ... por la tierra que lo vio crecer. Ha sido jefe de cocina en el Restaurante Sturios (Madrid), chef ejecutivo Grupo Cabezas Romero (Córdoba), chef ejecutivo en el Hostal Rte. Monte Horquera, (Nueva Carteya) o jefe de cocina Parador Canaro (Andorra), entre otras experiencias. Y finalmente, en 2019, decide volver a Córdoba para liderar Terra Olea, un proyecto en el que el producto cordobés brilla con identidad propia.

