Paco Villar (Terra Olea): «En Garum 2.1 me siento como en casa. Son una familia maravillosa»

Natural de Nueva Carteya (Córdoba), Paco Villar ha conseguido con Terra Olea situarse entre los grandes nombres de la gastronomía andaluza gracias a su cocina.

Formado junto a figuras como Paco Morales o Kisko García, Villar combina la técnica con el respeto ... por la tierra que lo vio crecer. Ha sido jefe de cocina en el Restaurante Sturios (Madrid), chef ejecutivo Grupo Cabezas Romero (Córdoba), chef ejecutivo en el Hostal Rte. Monte Horquera, (Nueva Carteya) o jefe de cocina Parador Canaro (Andorra), entre otras experiencias. Y finalmente, en 2019, decide volver a Córdoba para liderar Terra Olea, un proyecto en el que el producto cordobés brilla con identidad propia.

En este Gastrotest, el chef confiesa su debilidad por el dulce, sus visitas habituales a lugares como Los Chopos o La Cuchara de San Lorenzo, y su receta infalible para compartir en casa cuando recibe a sus amigos.

Paco Villar emplatando uno de sus platos en Terra Olea GURMÉ

- Si pudiese desayunar con calma por la mañana… ¿Dónde lo haría?

Normalmente desayuno en casa, pero si desayuno fuera me decanto por Los Chopos. Son vecinos del restaurante, tienen unos buenos molletes, buen AOVE y buen jamón.

- Una carnicería, pescadería y frutería de confianza.

De Carnicería, me decanto por Molina y Paqui en Nueva Carteya, ya que tienen unos productos de matanza buenísimos.

Por otro lado, de pescadería, no hay duda: Pescaderías Pablo, por la calidad del producto y el servicio. Y por último, aunque frutería como tal no es, pero me decanto por El Huerto de Don Luis. Producto ecológico, recién cogido del huerto a 5 minutos de Córdoba.

El chef carteyano en su cocina de Terra Olea GURMÉ

- Una tienda gastronómica o algún puesto donde encontrar ese algo especial que buscas para casa y para la cocina.

Alimentación Pablo en Valdeolleros, ya que tienen de todo lo que te puede hacer falta para un imprevisto o para hacer la compra entera. Es un ultramarinos de los que no quedan y lo mejor de todo es la hospitalidad que transmiten los hermanos que lo regentan.

- Un bar de barrio en el que tomar un aperitivo con los amigos.

Gastrobar La Huerta en Nueva Carteya. Cualquier cosa que nos pongan Antonio o Carmen está estupenda, lo más importante es disfrutar con los amigos.

- Un restaurante especial para invitar a comer a la familia.

La Cuchara de San Lorenzo es un restaurante que nunca falla. Llevo visitándolo desde que vine a estudiar a Córdoba y fue el último en el que celebré mi cumpleaños.

Una de las propuestas en Terra Olea GURMÉ

- Un sitio diferente para cambiar de tercio...

Garum 2.1. es un restaurante de los que te sientes como en casa y son una familia maravillosa.

-¿Un vicio confesable (gastronómicamente hablando)?

¡El dulce!

- Un restaurante 'de lujo' al que volver.

Noor. Aparte de la comida o el servicio, que sin relato ya valdría las 3*, es un referente, ya que desde que entras hasta cuando sales tienes la sensación de haber aprendido mil cosas nuevas.

- Una venta, bar o restaurante de la provincia que no hay que perderse.

Sin duda Karan Bistro en Pozoblanco. Muy bonito lo que están haciendo Carlos y Andrea.

Restaurante Terra Olea en Córdoba GURMÉ

- ¿Café o copa?

Primero café... ¡Y después una copa!

-¿Qué te gusta preparar cuando tienes invitados en casa?

Si es para el almuerzo, siempre arroz en perol o un buen guiso de carne. Si es para la cena, algo más rápido: unos ibéricos de los pedroches, quesos de Calaveruela, ¡y un buen vino!