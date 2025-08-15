Piscina, comida y relax: los planes más refrescantes para sobrevivir al agosto cordobés

Agosto en Córdoba es sinónimo de temperaturas extremas y días que invitan a buscar cualquier rincón con sombra y agua cerca. Aunque la ciudad no tenga mar, sí cuenta con hoteles y espacios que ofrecen el plan perfecto para sobrellevar el calor: una piscina donde refrescarse y un restaurante donde prolongar la jornada con buena comida. La mayoría de estos lugares permiten el acceso a su zona de baño mediante un pase diario, que en muchos casos incluye consumiciones, y la posibilidad de comer en sus instalaciones a la carta o con menús especiales.

Más allá de las opciones tradicionales, esta fórmula combina ocio y gastronomía en entornos que van desde azoteas panorámicas en pleno centro histórico hasta complejos rodeados de naturaleza en la sierra cordobesa o balnearios con aguas mineromedicinales. Un plan que seduce tanto a turistas como a cordobeses que buscan desconectar sin salir de la provincia.

Hotel Eurostars Palace: piscina en la azotea con vistas panorámicas

Piscina en el Hotel Eurostars Palace de Córdoba GURMÉ

En pleno Paseo de la Victoria, este hotel de cinco estrellas ofrece a sus clientes y visitantes una experiencia urbana inmejorable. Su piscina en la azotea regala vistas únicas de la ciudad, incluida la Mezquita-Catedral. El acceso diario permite disfrutar de tumbonas y sombrillas, con la posibilidad de comer en su restaurante, que fusiona cocina cordobesa con propuestas internacionales. En carta, salmorejo, hamburguesas, arroces o pescados frescos comparten espacio con elaboraciones creativas.

El Eurostars Palace incluye a disfrutar en el solárium: zona VIP, hamaca para 2 personas, botella de cava, fruta fresca cortada y botella de agua, toalla y albornoz.

¿Dónde disfrutar de un día especial de piscina y comida en Córdoba? Hotel Eurostars Palace P.º de la Victoria, s/n. Córdoba

957 76 04 52

Club Figueroa: ambiente familiar y tapas tradicionales

Piscinas del Club Figueroa en Córdoba GURMÉ

Situado en la zona oeste de Córdoba, el Club Figueroa cuenta con amplias instalaciones y piscina al aire libre.

La entrada de día es ideal para familias que buscan un entorno tranquilo, con zonas de césped y sombra. Su bar-restaurante sirve desde platos combinados hasta raciones típicas como calamares fritos, tortilla o ensaladas. Un plan cómodo para pasar todo el día sin renunciar a la buena mesa.

Dónde pasar el día con la familia en Córdoba Club Figueroa Plaza de la Marina Española, Noroeste. Córdoba

957 46 34 94

Sierra Obejo: naturaleza, piscina pública y Bar X

Piscina pública de Cerro Muriano en Córdoba GURMÉ

A solo unos kilómetros de la capital, el entorno de Sierra Obejo ofrece un respiro frente al calor. Tras un baño en la piscina, merece la pena acercarse al Bar X, conocido por su cocina casera y carnes a la brasa.

Aquí, el plan combina aire puro, agua fresca y platos contundentes como el churrasco, la presa ibérica o el guiso del día.

Dónde bañarse y comer bien en Córdoba este agosto Piscina Cerro Muriano C. de la Media Luna, 46. Obejo (Córdoba)

Balneario Aguas de Villaharta: relax termal y gastronomía

Una de las piscinas interiores del Balneario Aguas de Villaharta en Córdoba GURMÉ

En el norte de la provincia, el Balneario Aguas de Villaharta es una opción distinta para quienes buscan algo más que una piscina. Sus aguas minero-medicinales y zonas de baño se complementan con un hotel y un restaurante que apuesta por la cocina cordobesa de calidad. El menú incluye recetas tradicionales elaboradas con producto de la zona, perfectas para cerrar una jornada de relax.

Un espacio de relax para un día de piscina y gastronomía Balneario Aguas de Villaharta Camino de Pedrique, 2. Villaharta (Córdoba)

625 307 044 / 957 740 088

Hotel Crisol Jardines de Córdoba: entorno verde y menú variado

Zona de piscina en el hotel Exe Jardines de Córdoba gurmé

El Hotel Jardines de Córdoba, rodeado de jardines, ofrece una piscina exterior de gran tamaño donde relajarse a cualquier hora del día.

La experiencia se completa en su restaurante, con opciones para todos los gustos: desde gazpacho y salmorejo hasta platos más elaborados de carne o pescado.

Su ambiente tranquilo y su ubicación, a pocos minutos del centro, lo convierten en un refugio ideal para el verano.

Dónde disfrutar de un día de piscina en Córdoba este verano Hotel Crisol Jardines de Córdoba C. Poeta Alonso de Bonilla, 3, Nte. Sierra. Córdoba

957 76 74 76

Hotel Exe Las Adelfas: comodidad y cocina mediterránea

Piscina en el Hotel Exe Las Adelfas de Córdoba GURMÉ

En la zona del Brillante, el Exe Las Adelfas combina el atractivo de una piscina rodeada de vegetación con un restaurante que apuesta por la cocina mediterránea y los sabores de la tierra. Como en los hoteles anteriores, puedes disfrutar de un pase de día en su zona de baño.

Sus menús incluyen entrantes frescos, carnes y pescados, con opciones para comer a la carta o en formato menú del día.

Un hotel con piscina abierta al público en Córdoba Hotel Exe Las Adelfas Av. de la Arruzafa, Nte. Sierra. Córdoba

957 27 74 20

Assuan: la piscina más emblemática de Trasierra

Zona de baño con juegos infantiles en las piscinas de Assuan en Córdoba GURMÉ

Con más de cuarenta años de historia, Assuan es un clásico del verano cordobés. Ubicada en el kilómetro 9 de la carretera de Villaviciosa, cuenta con dos piscinas, una infantil y otra para adultos, equipadas con toboganes, jacuzzi y juegos de animación.

El acceso diario cuesta unos 12 euros para adultos y 7,5 para niños (de lunes a viernes). Además de la zona de baño, dispone de restaurante donde se sirven platos variados, desde ensaladas y raciones para compartir hasta carnes a la brasa y pescados fritos. Un lugar perfecto para pasar el día en familia y refrescarse sin salir de la provincia.

¿Dónde disfrutar de un día de piscina con la familia? Assuan Ctra. Villaviciosa, km. 9,8. Córdoba

En una ciudad donde el calor está golpeando fuerte este mes de agosto, combinar baño y gastronomía es un lujo cada vez más demandado. Ya sea en una azotea con vistas, en un balneario centenario o en una piscina con toboganes, Córdoba ofrece opciones para todos los gustos y bolsillos. Lo importante es que, entre chapuzón y chapuzón, puedas disfrutar del verano y, por qué no, de una buena comida con productos de la tierra.