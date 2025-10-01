Dónde comer en Montoro: una guía local para disfrutar de la comida local

Una de las elaboracines caseras del restaurante Sol Zapatilla en Montoro (Córdoba)

Montoro es un municipio cordobés declarado conjunto histórico-artístico, que se caracteriza por su silueta de torres y casas colgadas.

Su gastronomía refleja ese carácter dual entre Sierra Morena y la huerta del valle, donde las recetas tradicionales de la sierra se encuentran con los productos ribereños y los sabores del campo. Una mezcla que podemos encontrar en algunos restaurantes de la zona que conservan la esencia del recetario local sin renunciar a la calidad.

Caminar por sus callejas es sinónimo de disfrutar de su comida en bares y restaurantes. Guisos de antaño, carnes a la brasa y otras muchas propuestas culinarias te esperan en Montoro.

En esta guía de GURMÉ Córdoba os mostramos cinco establecimientos para una comida o cena durante tu paso por el municipio:

Asador Venta «La Madroña»

Carnes a la brasa en Venta La Madroña GURMÉ

Situado a unos diez minutos del casco urbano de Montoro, Asador Venta La Madroña basa su oferta en carnes y pescados a la brasa en un entorno natural a los pies del Parque Natural Sierra de Cardeña.

El alma de la cocina es el chef Antonio Martínez León, que ofrece a sus clientes entrantes caseros, una carta de carnes premium y pescados seleccionados, así como postres tradicionales en un ambiente que invita a detenerse lejos del bullicio de la ciudad.

En su carta podemos encontrar entrantes como el paté de perdiz, mollejas de cordero a la plancha, el revuelto de bacalao o el chorizo a la sidra, ente otros. Como principal destacan el rabo de toro en salsa, el lechón frito, el salmón o dorada a la brasa.

¿Dónde comer en Montoro este otoño? Asador Venta «La Madroña» Salida 58 de la A-4 y tomando la N-420 en dirección a Cardeña (Córdoba)

645 83 29 34

Restaurante Jardinito II

El restaurante Jardinito de Montoro ofrece guisos de carnes caseros GURMÉ

Jardinito II, debido a su ubicación, es una excelente opción de paso con cocina casera.

El establecimiento cuenta con amplios salones en los que disfrutar de una comida o cena. Además, estos espacios se pueden reservar para celebrar eventos especiales.

En su carta podemos degustar platos tradicionales de la región como el salmorejo o el flamenquín cordobés, así como ensaladillas, gambas al ajillo o diferentes tipos de arroces.

Además, en su carta ofrece una selección de carnes y pescados a precios muy competitivos.

Un restaurante para comer cerca de Montoro Restaurante Jardinito II Carretera Madrid-Cádiz, Km 357. Montoro (Córdoba)

957 16 00 48

Restaurante Sol Zapatilla

Uno de los guisos caseros del restaurante Zon Zapatilla de Montoro GURMÉ

Sol Zapatilla, restaurante reconocido con un Solete Repsol, ofrece cocina tradicional en un espacio ideal para celebraciones y en un entorno único con vistas a Montoro y al Parque Natural de la Sierra Montoro-Cardeña.

En su carta podemos encontrar platos y guisos caseros, aunque entre ellos destaca el Marrueco. Un plato de otoño que tiene como protagonista una variedad especial de calabaza llamada Marrueco. El plato se prepara a la brasa y a fuego lento, lo que realza su sabor.

¿Dónde comer en Montoro? Restaurante Sol Zapatilla C. Calvario, 2. Córdoba

957 16 12 79

Casa Bar Yépez

Alcachofas salteadas con jamón en Casa Bar Yépez GURMÉ

Casa Bar Yépez nació hace unos 60 años, bajo el impulso de Bartolomé Yépez Madueño y María Casas Jurado, quienes abrieron el local con la idea de ofrecer cocina tradicional montoreña.

El edificio que acoge el restaurante tiene mucha historia, ya que antes de la Guerra Civil fue sede del Círculo Republicano. Sus paredes conservan vestigios de la decoración original de principios del siglo XX, que estuvo oculta bajo capas de cal.

La cocina de Casa Bar Yépez está orientada hacia la gastronomía cordobesa. En su carta figuran especialidades como rabo de toro, carrillada, jamón ibérico, carnes del Valle de los Pedroches y el clásico salmorejo preparado con tomates «singulares», según la casa.

También destacan los platos de pescado con fritura, así como revueltos, huevos de corral, mariscos y embutidos.

Bar en Montoro, Córdoba Casa Bar Yépez Plazuela del Charco, 4. Montoro (Córdoba)

957 16 01 23

Taberna Casa José

Costilla de Angus en su jugo de la Taberna Casa José de Montoro GURMÉ

La taberna ofrece desde 2013 una cocina tradicional con aires renovados en en centro de Montoro.

En este establecimiento podrás tomarte tranquilamente unas tapas y probar productos de la zona como las cecinas y conservas.

En su carta podemos encontrar platos más innovadores que en otros locales del municipio. Algunas de sus propuestas son: costillas de Angus en su jugo, tataki de atún rojo de almadraba, torrija acompañada de perdiz, níscalos y un sorbete de AOVE o rabo de toro con berenjenas.

Taberna en Montoro (Córdoba) Taberna Casa José Pl. España, 13. Montoro (Córdoba)

957 16 22 32