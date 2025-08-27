Bares con encanto en Cabra: los más recomendados para tapear

Situada en pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Cabra es un municipio cordobés que combina historia, naturaleza y una oferta gastronómica que refleja tanto la tradición como la innovación. La localidad conserva un rico patrimonio cultural, con monumentos como el castillo de los Condes de Cabra o la parroquia de la Asunción, mientras que su entorno natural atrae a visitantes que buscan rutas y actividades al aire libre. Sobre todo el primavera y otoño.

Dentro de esta oferta turística, la gastronomía ocupa un lugar destacado. Desde tabernas familiares hasta restaurantes en enclaves privilegiados de la sierra, Cabra ofrece al viajero una amplia gama de propuestas culinarias. En GURMÉ hemos hecho una selección de algunos establecimientos en los que puedes disfrutar de la cocina local durante tu visita por esta localidad cordobesa.

Mesón La Casilla

Pescado del día en Mesón La Casilla. Cabra (Córdoba) GURMÉ

El establecimiento, que abrió sus puertas en 2011 y viene de familia de hosteleros, destaca por una carta con una oferta muy variada que va desde guisos a carnes y pescados. Todo ello a precios razonables, según las opiniones de los comensales.

Entre sus platos aparecen puerros con bacalao y gambas, alcachofas rellenas, salmorejo cordobés y pescados como bacalao al pil-pil, lubina o merluza.

Además, en su carta podemos encontrar cochinillo, carrillada o rabo de toro, así como postres caseros como la tarta de queso o el tradicional arroz con leche.

¿Dónde comer en Cabra? Mesón La Casilla C. Martín Belda, 14. Cabra (Córdoba)

957 52 33 33

Vaquena

Propuesta de tartar en el restaurante Vaquena de Cabra, Córdoba GURMÉ

Situado en pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas, a más de mil metros de altitud sobre el nivel del mar, Vaquena trabaja con su propia ganadería ecológica. Las vacas crecen en libertad en la finca La Viñuela, lo que garantiza un control total del producto desde su origen.

La ubicación, junto al mirador natural, permite disfrutar tanto del paisaje como de carnes de vacuno tratadas sobre piedra volcánica. Una experiencia que une entorno y gastronomía.

¿Dónde disfrutar de la buena gastronomía egabrense? Vaquena 1 Ctra. CO-6212 Km. 5.5. Cabra (Córdoba) 2 662 391 278

La Malagueña

Variado de pescaito frito en La Malagueña GURMÉ

Especializada en pescado frito, La Malagueña reúne calidad y precio en un tipo de cocina muy valorada en la zona. Su propuesta tradicional de fritura fresca, acompañada de un buen servicio y platos ideados para compartir, la ha convertido en una de las opciones más reconocidas en la localidad para quienes buscan comer un buen pescado sin salir de Cabra.

Bares para comer bien en Cabra La Malagueña Avda. José Solís, 47 Cabra (Córdoba)

615498534

Mesón San Martín

Propuesta gastronómica en el Mesón San Martín. Cabra (Córdoba) GURMÉ

Situado en pleno centro de Cabra, el Mesón San Martín ofrece una cocina tradicional que ha apostado por una materia prima local y de calidad.

En su carta podemos encontrar una oferta muy variada, que va desde el clásico rabo de toro cordobés, el secreto ibérico con tomate deshidratado a platos más marineros como las almejas a la marinera.

El establecimiento destaca por sus platos consistentes, elaborados con mimo y por ofrecer un ambiente acogedor, idóneo para una comida durante la visita a la sierra.

¿Dónde comer de tapas en Cabra? Mesón San Martín Pl. España, 6. Cabra (Córdoba)

957 52 51 31

El Timón

Flamenquín en El Timón de Cabra, en Córdoba GURMÉ

Fundado en 1973, El Timón mantiene intacto su aire marinero original, ofreciendo una cocina accesible y asequible. Conserva elementos característicos como los azulejos sevillanos hechos a mano en la barra y las mesas de madera conocidas popularmente entre los clientes como «los vagones del tren».

Su cocina se ha consolidado alrededor de la plancha, de la que salen especialidades como gambas, solomillo de cerdo acompañado de patatas o ensalada y revueltos de espárragos, ajetes, habas o setas. Uno de sus platos más reconocidos es el calamar relleno de beicon a la plancha, evolución del tradicional calamar con ajo y perejil que se servía en sus inicios. Además, su barra de casi doce metros mantiene viva la costumbre del tapeo como parte esencial de la experiencia.

Un bar para comer bien en Cabra Restaurante El Timón C/ Nicolás Albornoz, 9. Cabra (Córdoba)

957 522 360

El Rincón Gallego Egabrense

Entrecot de vacuno gallego de carbuga a la brasa volcánica de El Rincón Gallego GURMÉ

El Restaurante Rincón Gallego Egabrense se presenta como una opción destacada para quienes buscan disfrutar de la cocina gallega en plena Subbética. Clasificado como uno de los mejores en su categoría dentro de la localidad, ofrece especialidades como el pulpo a la gallega, la empanada gallega y una mariscada con productos frescos del mar.

En su carta también encontramos pimientos del padrón o carnes como vacuno mayor gallego.

El local cuenta con un ambiente acogedor, en sus salones y patio interior, a los que se puede acceder en sillas de ruedas.

¿Dónde comer de tapas en Cabra? El Rincón Gallego Egabrense Av. Fuente del Río, 34. Cabra (Córdoba)

679 51 11 65

Raza y Dehesa

Una de las hamburguesas disponibles en Raza y Dehesa, Córdoba GURMÉ

Raza y Dehesa nace en Cabra como el proyecto personal del chef Jesús Barranco, quien tras formarse en el panorama nacional regresa a su pueblo natal para abrir este restaurante emblemático. El local es parte de una filosofía culinaria centrada en la carne, donde el fuego, la leña y piezas seleccionadas ganan protagonismo.

La mayoría de sus platos se cocinan a la brasa, y la vitrina muestra cortes exclusivos que requieren gestiones complejas para su llegada al restaurante. Además de especializarse en hamburguesas gourmet realizadas con carne madurada y pan brioche artesanal, Raza y Dehesa presenta elaboraciones como croquetas de buey o tataki de vaca vieja con toques asiáticos.

Dónde comer en Cabra, Córdoba Raza y Dehesa C. Vado del Moro, 2. Cabra (Córdoba)

645 64 73 27

Bar La Gamba

Pescaito frito en el Bar La Gamba de Cabra gURMÉ

Un negocio familiar, muy popular entre los egabrenses, cuyos orígenes se remonta a la década de 1970.

Un clásico establecimiento en el que probar calamares, adobo, sepia, rosada o chipirones.

Además, es un buen lugar para probar el típico flamenquín cordobés y otros platos tradicionales como el rabo de toro, del que también hacen croquetas, o un solomillo al roquefort o a la pimienta.

¿En qué bar comer en Cabra? Bar La Gamba 1 Parque Alcántara Romero. Cabra (Córdoba)

Círculo de la Amistad de Cabra

Arroz negro en el Círculo de la Amistad de Cabra GURMÉ

Este establecimiento, ubicado en la sede del Círculo de la Amistad de Cabra, tiene más peso como espacio social y cultural que por su carta. Es un punto de encuentro habitual en la vida local que combina restauración con funciones asociativas y culturales, integrándose en el tejido municipal.

La Asociación Círculo de la Amistad de Cabra, radicada en el antiguo hospital-convento de San Juan de Dios fundado en el siglo XIX, es un espacio histórico cultural que también acoge oferta gastronómica.

Además de ser un referente en actividades sociales, culturales y recreativas, el Círculo dispone de espacios para desayunos, aperitivos y comidas, que se pueden disfrutar en sus diferentes salones y patios históricos.

Cabe destacar que su patio ha sido reconocido recientemente con el Tercer Premio en el Concurso de Patios 2025 por la Mancomunidad de la Subbética. Con esto, subrayamos que este espacio, más allá de lo gastronómico, destaca por su valor patrimonial y su papel como centro de la vida local.

Un sitio diferente para comer o cenar en la localidad cordobesa de Cabra Círculo de la Amistad de Cabra Calle Cervantes, 1. Cabra (Córdoba)

957 520 019