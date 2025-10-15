Dónde comer cerca de las Caballerizas Reales durante CABALCOR

Las Caballerizas Reales de Córdoba, construidas en 1570 por orden de Felipe II, han sido desde entonces el corazón de la cría del caballo andaluz y hoy conforman un entorno patrimonial junto al Alcázar de los Reyes Cristianos.

Cuando Córdoba acoge CABALCOR ... , el espectáculo ecuestre que atrae a aficionados y turistas, los asistentes tienen la necesidad y la posibilidad de disfrutar de una buena comida sin alejarse demasiado del recinto.

Por ello, en esta guía de GURMÉ Córdoba, te proponemos cinco establecimientos ubicados en los alrededores de las Caballerizas Reales donde puedes detenerte a comer después de los actos, sin perder el ritmo del evento. La selección combina restaurantes con historia local, tabernas típicas cordobesas y propuestas modernas con ofertas de cocina mediterránea.

La Posada del Caballo Andaluz

Situada en la calle San Basilio, muy próxima a las Caballerizas Reales, La Posada del Caballo Andaluz se ubica en una casa del siglo XV restaurada.

Inaugurada en 2012, pretende rescatar recetas antiguas de la cocina cordobesa, con énfasis en platos tradicionales, salones decorados con motivos ecuestres y un ambiente íntimo.

En su carta se incluyen especialidades cordobesas, tapas, carnes, platos de cuchara y postres. Algunas de sus elaboraciones son la mazamorra, berenjenas fritas con miel de caña, revuelto de morcilla, bonito encebollado, gallina en pepitoria o pifarrada de conejo, entre otras. Con respecto a sus postres, destacamos el pastel cordobés, la leche frita o los roscos de la mamá Isabel.

¿Dónde comer cerca de CABALCOR? La Posada del Caballo Andaluz Calle San Basilio, 16. Córdoba

957 29 03 74

Casa Millán

Bar Casa Millán es un local con largo recorrido en Córdoba, que atiende desde 1934 a locales y visitantes en un espacio con ambiente tradicional y buen tapeo y comida local.

En su carta hay una gran variedad de opciones para todos los gustos: salmorejo cordobés, rabo de toro, secreto ibérico, flamenquín cordobés, berenjenas fritas con miel de caña o pescaito frito, entre otros muchos platos.

Un establecimiento cerca de las Caballerizas Reales de Córdoba Casa Millán Av. Dr. Fleming, 14. Córdoba

957 48 26 97

San basilio Mesón

Ubicado en el barrio de San Basilio, tiene la apariencia de una casa cordobesa tradicional con patio interior.

Entre sus especialidades más reconocidas figura el rabo de toro, preparado con una receta familiar, en la que la cocción se inicia hasta dos días antes del servicio e incluye ingredientes clásicos como jamón, cebolla, ajo, ñoras y otros condimentos.

También ofrecen tapas y platos cotidianos como salmorejo, tortilla de patatas, croquetas (incluyendo croquetas de gambas), alcachofas a la montillana y ensalada de naranja con bacalao.

Cabe destacar que el Mesón ha ganado premios de la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro en 2004 y 2005 en la modalidad tradicional.

¿Dónde comer en CABALCOR? San Basilio Mesón C. San Basilio, 19. Córdoba

957 29 70 07

Taberna Caballerizas Reales

Situada entre la entrada al Alcázar de los Reyes Cristianos y las propias Caballerizas Reales, esta taberna combina tradición cordobesa con un renovado impulso iniciado en septiembre de 2019 bajo la dirección de Juan Manuel Pastor, quien proviene de Almodóvar del Río y se inspiró en la taberna familiar de su abuela para renovar este espacio con precios razonables.

El local ofrece diferentes espacios, desde una barra para tapear, o un comedor con mesas a una terraza al aire libre.

En su carta figuran clásicos como ensaladilla de langostinos, gambas fritas, salpicón, mazamorra, salmorejo y croquetas «secretas» de la casa. También guisos como rabo de toro o carrillada, carnes destacadas como entraña de angus, solomillo ibérico, presa o entrecot, huevos rotos con patatas y jamón, revueltos y especialidades como su revuelto de bacalao o el «pelotón de gulas».

Restaurante árabe en Córdoba Taberna Caballerizas Reales C. Caballerizas Reales, 4. Córdoba

611 87 76 67

Restaurante Almudaina

Ubicado en la Judería de Córdoba, Restaurante Almudaina ocupa un palacete del siglo XVI con patios interiores y varios comedores decorados con vidrieras.

Su carta mezcla gastronomía cordobesa tradicional con toques innovadores, por lo que podemos degustar platos como croquetas de la casa, gazpacho andaluz con helado, tartar de atún rojo, tomate rosa del Guadalquivir con ventresca, lubina salvaje con crema de batata, tajín de cordero con ciruelas o rabo de toro al estilo Almudaina, entre otras propuestas.

Este restaurante se presenta como una opción más sofisticada, ideal para quienes desean una comida más especial cerca del evento.