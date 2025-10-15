Suscribete a
cabalcor 2025

Dónde comer cerca de las Caballerizas Reales durante CABALCOR

Cinco restaurantes y tabernas que tienes que conocer si vas a este gran evento ecuestre en Córdoba

Antonio Jiménez (Taberna La Montillana): «Una lata de conserva de calidad y una copa de vino es algo que me pierde»

Almuerzo en el restaurante Almudaina de Córdoba
Almuerzo en el restaurante Almudaina de Córdoba gurmé

Mercedes Ordóñez

Córdoba

Las Caballerizas Reales de Córdoba, construidas en 1570 por orden de Felipe II, han sido desde entonces el corazón de la cría del caballo andaluz y hoy conforman un entorno patrimonial junto al Alcázar de los Reyes Cristianos.

Cuando Córdoba acoge CABALCOR ... , el espectáculo ecuestre que atrae a aficionados y turistas, los asistentes tienen la necesidad y la posibilidad de disfrutar de una buena comida sin alejarse demasiado del recinto.

