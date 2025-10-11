GASTROTEST
Antonio Jiménez (Taberna La Montillana): «Una lata de conserva de calidad y una copa de vino es algo que me pierde»
El alma de Taberna La Montillana comparte en este Gastrotest sus lugares imprescindibles para tapear, relajarse y disfrutar de los sabores de siempre en Córdoba y su entorno
Dónde saborear el salmorejo cordobés con sello de la Cofradía
Mercedes Ordóñez
Córdoba
Antonio Jiménez (Córdoba, 1975) es el rostro más reconocible de Taberna La Montillana, una de esas casas cordobesas donde el recetario tradicional se defiende con orgullo, respeto y buen gusto. Su figura se ha convertido en sinónimo de hospitalidad y constancia: quien ha pasado por ... su taberna sabe que allí se cuida el guiso, la tapa y la conversación con mimo.
Al frente de un equipo que ha sabido evolucionar sin perder su esencia, Antonio encarna esa hostelería de barrio donde se honra la despensa cordobesa y el trato cercano. Tras más de dos décadas al frente de La Montillana, sigue siendo un apasionado del producto sencillo pero excelente y de la Córdoba que se disfruta sin prisas, entre amigos, cafés bien servidos y barras con historia.
En este Gastrotest, Antonio Jiménez abre su libreta de favoritos y nos guía por sus rincones de confianza.
- Si pudiese desayunar con calma por la mañana… ¿Dónde lo haría?
En el bar Los Romerillos. Me pilla cerca de casa, son amigos y su café es exquisito.
- Una carnicería, pescadería y frutería de confianza.
De carnicería, aunque como poca carne, te diría Carnicería Rafalín. Es de confianza y me pilla junto a casa.
Si tengo que elegir una pescadería, sería Pablo pescaderías. Mucha calidad y buen trato por parte de Pablo y su equipo. Y de frutería: Frutería La Niña, en Arroyo del Moro. Luisa y Valeriano traen la máxima calidad con muy buena relación calidad-precio.
- Una tienda gastronómica o algún puesto donde encontrar ese algo especial que buscas para casa y para la cocina.
Casa Daniele, tienen gran variedad de quesos y soy un apasionado del queso.
- Un bar de barrio en el que tomar un aperitivo con los amigos.
Bar Séneca en el campo de la verdad. Sus patatas bravas para mi, las mejores de la ciudad.
- Un restaurante especial para invitar a comer a la familia.
El churrasco. Llevo más de 20 años visitándolo cada vez que puedo. Calidad en sus productos, bien elaborados por su cocina y de los mejores servicios de sala que conozco.¡Son familia!
- Un sitio diferente para cambiar de tercio...
Garum 2.1, Juan Luis además de buen guisandero hace unas mezclas que me encantan.
-¿Un vicio confesable (gastronómicamente hablando)?
Las conservas de calidad. Lata de conserva de calidad y una copa de vino es algo que me pierde.
- Un restaurante 'de lujo' al que volver.
Casa Manolete. Reme y Juanjo ofrecen una cocina y servicio de calidad. El restaurante es de los más bonitos y lujosos de Córdoba.
- Una venta, bar o restaurante de la provincia que no hay que perderse.
Bar Córdoba en La Granjuela. El pulpo a la gallega, sus mariscos gallegos y carnes a la brasa de Yoli y Jesús es algo que no hay que perderse.
- ¿Café o copa?
¡Café y copa! Café diariamente y Gin-tonic cuando tercie jeje
-¿Qué te gusta preparar cuando tienes invitados en casa?
Si es almuerzo, normalmente un arroz. Si es cena, tiro mucho de cosas frías y conservas.
