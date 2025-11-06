Las berenjenas de Pepe con miel de caña: un clásico que endulza Córdoba

En la calle Romero, junto a la Mezquita-Catedral, se alza Casa Pepe de la Judería, una taberna con historia que lleva más de 90 años sirviendo la mejor tradición culinaria de Córdoba. Su fachada blanca y su patio lleno de flores esconden uno ... de los restaurantes más emblemáticos del casco histórico, reconocido por la Guía Repsol y recomendado por la Guía Michelin por su respeto al producto local y su fidelidad a los sabores de siempre.

Entre sus platos más célebres, uno destaca con nombre propio: las berenjenas de Pepe con miel de caña, una receta que ha conquistado a generaciones de cordobeses y turistas. Se sirven finas, ligeras y crujientes, coronadas por un hilo de miel oscura que equilibra el toque salado del rebozado con el dulzor del sirope de caña. Un plato sencillo que encierra siglos de herencia andalusí.

Un plato con siglos de historia en Córdoba

La berenjena frita con miel es uno de los platos más antiguos del recetario cordobés, con base en la cocina árabe y sefardí. Los expertos culinarios sitúan su origen en Al-Ándalus, donde la mezcla de sabores dulces y salados formaba parte del gusto refinado de la época.

En Casa Pepe, este bocado ha evolucionado sin perder su esencia: se prepara con berenjenas frescas, cortadas al momento, escurridas con mimo y fritas en aceite de oliva virgen extra, hasta alcanzar un dorado perfecto.

El resultado es una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, que al mezclarse con la miel de caña, protagonista de tantos postres andaluces, deja una sensación cálida y agradable en el paladar. No hay mesa que no las pida, ni comensal que no las fotografíe antes de probarlas. Son, probablemente, una de las tapas más icónicas de la ciudad.

Berenjenas abuñueladas, otra versión de Casa Pepe de la Judería GURMÉ

Casa Pepe de la Judería, un clásico de Córdoba

En Casa Pepe de la Judería combinan tradición y elegancia en platos como el salmorejo cordobés, la mazamorra, el rabo de toro estofado, las alcachofas a la montillana o el flamenquín de jamón ibérico, que completan una experiencia que es puro sabor a Córdoba. El restaurante, además, se ha convertido en parada obligada para quienes buscan una cocina auténtica con el refinamiento de un servicio impecable y un entorno cargado de historia.

La Guía Repsol define Casa Pepe como «una taberna con alma de museo», por sus paredes cubiertas de azulejos y fotografías que narran parte de la vida cultural de la ciudad. La Guía Michelin, por su parte, resalta su atmósfera andaluza y su cocina «sabrosa y sincera, que rinde homenaje a la tradición local».

En una ciudad donde cada plato cuenta una historia, las berenjenas de Pepe son un símbolo de identidad. Representan la unión entre lo humilde y lo exquisito, entre el pasado y el presente. Quien las prueba entiende que, a veces, la felicidad cabe en un plato sencillo como este tan típico de Córdoba.