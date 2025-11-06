Suscribete a
CÓRDOBA Y SUS BARES

Las berenjenas de Pepe con miel de caña: un clásico que endulza Córdoba

Crujientes, doradas y bañadas en miel de caña, las míticas berenjenas de Casa Pepe de la Judería son uno de esos bocados ineludibles de la gastronómica cordobesa

Dónde comer en la Judería: mejores bares y restaurantes

berenjenas fritas de Casa Pepe de la Judería (Córdoba)
Mercedes Ordóñez

Córdoba

En la calle Romero, junto a la Mezquita-Catedral, se alza Casa Pepe de la Judería, una taberna con historia que lleva más de 90 años sirviendo la mejor tradición culinaria de Córdoba. Su fachada blanca y su patio lleno de flores esconden uno ... de los restaurantes más emblemáticos del casco histórico, reconocido por la Guía Repsol y recomendado por la Guía Michelin por su respeto al producto local y su fidelidad a los sabores de siempre.

