Abre en Córdoba una taberna con alma canalla y música de fondo: así es el nuevo punto de encuentro frente al Gran Teatro

XXXX

¿Qué tipo de sitio es?

Creemos que desde pandemia lugares que han solo ofrecían una opción gastronómica, ahora son los que ofrecen también un buen tardeo, tomándonos algo en buena compañía. Esa fue nuestra apuesta recuperando un lugar emblemático de Córdoba como era la taberna la verdad «abandonada» hace ... años.

Por lo cual desde la apertura, es un local como bien describíamos en nuestro perfil de Instagram, « un lugar donde BEBER, disfrutando de la comida como nunca».

Un lugar donde venir a tomarte unas cervezas, unos vinos o unas copas, con una carta corta, pero de calidad, acompañado de buena música de fondo.

Interior de la Ruina de la Colegiata GURMÉ

¿Quién o quiénes lo han puesto en marcha?

Juanjo jurado, Antonio Jiménez , Carlos Puya y Eduardo Puya, este último encargándose de la gerencia del local.

¿Cómo es su propuesta gastronómica?

Propuesta gastronómica de La Ruina de la Colegiata, Córdoba

Nuestra propuesta como pensamos que pedía nuestro concepto de «neotaberna», es comida tradicional, pero siempre desde un punto más informal e intentamos que divertido . La carta sigue viva entrando y saliendo platos como los último que vamos a incluir en ella (pan bao con carrillada ibérica y pan brioche con rabo de toro).

¿Qué podemos encontrar en su carta?

Embutidos ibéricos de bellota y de calidad, carrillada ibérica, croquetas elaborado por nosotros mismos. Calamares , gambas cristal y boquerones fritos, que nos llegan frescos día a día. Sin olvidarnos de nuestros torreznos de Soria y pata de pulpo sobre parmentier

¿Qué tenemos para los paladares más golosos?

Para esos paladares que buscan un buen postre , contamos con nuestras tartas caseras. Tarta de queso y de la abuela

¿Cómo es el local en el que se encuentra?

Pues es una casa de dos plantas con un pequeño patio, decorado con mucho gusto sin perder la esencia de la casa( madera , mortero a la cal….)

Contamos ocho mesas altas en la planta baja y un salón en la planta alta donde comer algo más tranquilo en mesa baja, sin olvidar nuestro concepto informal.

¿Dónde está?

En el nº 1 de Menéndez Pelayo, justo detrás de San Hipólito y frente a frente con el gran teatro.