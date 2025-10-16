Suscribete a
ABC Premium

APERTURA

Abre en Córdoba una taberna con alma canalla y música de fondo: así es el nuevo punto de encuentro frente al Gran Teatro

La Ruina de la Colegiata, una nueva «neotaberna» de cuatro cordobeses, que ofrece un espacio de tardeo, copas y buena cocina en pleno centro

Disfruta de un día entre el embalse y los sabores de Iznájar

Gambas cristal con huevos fritos en La Ruina de la Colegiata (Córdoba)
Gambas cristal con huevos fritos en La Ruina de la Colegiata (Córdoba) GURMÉ

Mercedes Ordóñez

Córdoba

XXXX

¿Qué tipo de sitio es?

Creemos que desde pandemia lugares que han solo ofrecían una opción gastronómica, ahora son los que ofrecen también un buen tardeo, tomándonos algo en buena compañía. Esa fue nuestra apuesta recuperando un lugar emblemático de Córdoba como era la taberna la verdad «abandonada» hace ... años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app