CÓRDOBA Y SU PROVINCIA

Disfruta de un día entre el embalse y los sabores de Iznájar

Café de autor, cocina tradicional y vistas al pantano: una jornada para disfrutar de este rincón del sur de Córdoba que combina paisaje, historia y buena mesa

Restaurante El Zalamea: cena con vistas al pantano de Sierra Boyera en Bélmez

Una de las propuestas de El Caserío de Iznájar
Una de las propuestas de El Caserío de Iznájar

Mercedes Ordóñez

Córdoba

Iznájar, uno de los pueblos más pintorescos de la Subbética cordobesa, se asoma al mayor embalse de Andalucía como si flotara sobre el agua. Su castillo nazarí, sus calles encaladas y el ritmo tranquilo de la vida rural contrastan con la energía de un destino que, en los últimos años, ha sabido reinventarse también a través de su gastronomía

