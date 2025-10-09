Disfruta de un día entre el embalse y los sabores de Iznájar

Iznájar, uno de los pueblos más pintorescos de la Subbética cordobesa, se asoma al mayor embalse de Andalucía como si flotara sobre el agua. Su castillo nazarí, sus calles encaladas y el ritmo tranquilo de la vida rural contrastan con la energía de un ... destino que, en los últimos años, ha sabido reinventarse también a través de su gastronomía

Una localidad donde los productos locales como el aceite de oliva virgen extra, los embutidos artesanos o las hortalizas de temporada se transforman en una cocina sencilla pero con carácter.

Pasar un día en Iznájar permite saborear no solo su patrimonio y paisajes, sino también su creciente oferta culinaria que va desde un desayuno cuidado frente al embalse hasta una comida de raíces cordobesas con vistas al agua.

Desayuno o brunch en Olivo Blanco Café Boutique

Uno de los desayunos disponibles en Olivo Blanco Café GURMÉ

Situado en pleno centro del municipio, Olivo Blanco Café Boutique se ha convertido en uno de los lugares más visitados para desayunar o disfrutar de un brunch con calma. Su local, luminoso y decorado con tonos naturales, combina cafetería artesanal con cocina ligera. En su carta destacan los desayunos mediterráneos con pan de masa madre, aguacate y tomate, bollería casera y tostadas con aceite de oliva virgen extra local. También ofrecen opciones dulces como tortitas, bowls de yogur y granola o pasteles elaborados a diario, además de cafés de especialidad, infusiones y zumos naturales.

El espacio, valorado en plataformas como TripAdvisor por su ambiente acogedor y su atención al detalle, refleja una nueva tendencia gastronómica en los pueblos de la zona: locales que unen estética, producto de cercanía y el placer de desayunar sin prisas.

Comida frente al embalse en El Caserío de Iznájar

Comida frente al embalse en El Caserío de Iznájar GURMÉ

A solo unos minutos del casco urbano, y con unas vistas privilegiadas al embalse, el restaurante El Caserío de Iznájar forma parte del hotel del mismo nombre. Su cocina mantiene el sabor de la tradición cordobesa, con recetas de cuchara, carnes a la brasa y pescados frescos.

La carta combina platos clásicos del recetario andaluz, como el salmorejo o el rabo de toro, con opciones más actuales acompañadas por vinos andaluces.

El comedor interior y la terraza exterior permiten disfrutar de una experiencia gastronómica relajada con vistas al agua, ideal tanto para un almuerzo familiar como para celebraciones o comidas de grupo.

Otra opción en el centro: Restaurante-Mesón Abuela María

Una de las propuestas de Restaurante-Mesón Abuela María gurmé

En el corazón del pueblo se encuentra el Restaurante-Mesón Abuela María, un espacio de cocina casera con sabor local. Su propuesta se basa en recetas tradicionales de la zona, elaboradas con productos de temporada. Entre sus especialidades figuran los guisos, carnes ibéricas y pescados, además de postres típicos cordobeses.

El restaurante cuenta con un ambiente familiar y acogedor. Es una opción perfecta para quienes prefieren quedarse en el casco histórico y descubrir la hospitalidad iznajeña.